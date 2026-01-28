lijkt woensdagavond in de wedstrijd tussen PSV en Bayern München aan de aftrap te kunnen verschijnen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De aanvallende middenvelder liep vorige week een blessure op in het Champions League-duel met Newcastle United (3-0 nederlaag).

PSV neemt het woensdag in de laatste wedstrijd van de competitiefase van de Champions League op tegen Bayern München. Bij een nederlaag is de ploeg van Peter Bosz zo goed als zeker uitgeschakeld, terwijl bij een gelijkspel de kans op het bereiken van de tussenronde aanzienlijk is. Bij een zege gaat PSV hoe dan ook door in de Champions League.

Bosz lijkt woensdag in Eindhoven weer te kunnen beschikken over Til. De middenvelder liep vorige week een blessure op en kon daardoor afgelopen weekend niet in actie komen tegen NAC Breda (2-2). Dinsdag stond de aanvallende middenvelder alweer op het trainingsveld. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft het er veel van weg dat Til aan de aftrap kan verschijnen. In dat geval kan Bosz dus weer beroep doen op de wisselwerking met Ismael Saibari, wat begin dit seizoen veel succes opleverde.

Naast Til keerde ook Anass Salah-Eddine terug op het trainingsveld. De vleugelverdediger liep eveneens een blessure op in het duel met Newcastle United en ook hij moest de wedstrijd tegen NAC laten schieten. Of de vleugelverdediger direct in de basis kan beginnen, is nog niet duidelijk.