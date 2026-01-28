Bas Nijhuis heeft dinsdag een blessure opgelopen, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De arbiter zou zondag eigenlijk de leiding hebben over PSV - Feyenoord, maar kan de topper in Eindhoven hierdoor niet fluiten. Hij wordt vervangen door Allard Lindhout.

De KNVB maakte maandag de bekend dat Nijhuis komend weekend de leiding zou hebben over het duel tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. Tijdens een reguliere scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist heeft de arbiter echter een blessure opgelopen. Daardoor moet hij de ontmoeting tussen de nummers een en twee van de Eredivisie aan zich voorbij laten gaan.

Het is niet bekend wat voor blessure Nijhuis heeft opgelopen. Ook is het nog niet duidelijk hoe lang hij uit de roulatie is. De KNVB meldt dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe lang de scheidsrechter moet toekijken.

Door de blessure van Nijhuis zal het duel tussen PSV en Feyenoord onder leiding staan van Allard Lindhout. De 38-jarige scheidsrechter zal worden bijgestaan door Erwin Zeinstra en Freek Vandeursen. Martin van den Kerkhof is de vierde official in het Philips Stadion.