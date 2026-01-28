Live voetbal

Nijhuis loopt blessure op en moet PSV - Feyenoord missen

Bas Nijhuis met logo's PSV en Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
28 januari 2026, 09:45

Bas Nijhuis heeft dinsdag een blessure opgelopen, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De arbiter zou zondag eigenlijk de leiding hebben over PSV - Feyenoord, maar kan de topper in Eindhoven hierdoor niet fluiten. Hij wordt vervangen door Allard Lindhout.

De KNVB maakte maandag de bekend dat Nijhuis komend weekend de leiding zou hebben over het duel tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. Tijdens een reguliere scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist heeft de arbiter echter een blessure opgelopen. Daardoor moet hij de ontmoeting tussen de nummers een en twee van de Eredivisie aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet bekend wat voor blessure Nijhuis heeft opgelopen. Ook is het nog niet duidelijk hoe lang hij uit de roulatie is. De KNVB meldt dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe lang de scheidsrechter moet toekijken.

Door de blessure van Nijhuis zal het duel tussen PSV en Feyenoord onder leiding staan van Allard Lindhout. De 38-jarige scheidsrechter zal worden bijgestaan door Erwin Zeinstra en Freek Vandeursen. Martin van den Kerkhof is de vierde official in het Philips Stadion.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Maarten Paes

'Feyenoord had ook interesse in Paes, belangrijke rol Jordi Cruijff'

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Vincent Kompany en Peter Bosz

Tegenvaller voor PSV: Bayern München komt met sterrenensemble naar Eindhoven

  • Gisteren, 19:20
  • Gisteren, 19:20
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz wil niets weten van paniekzaaiers: 'Joh, lachwekkend, Hou op'

  • Gisteren, 17:32
  • Gisteren, 17:32
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Feyenoord

PSV
14:30
Feyenoord
1,77
4,25
4,25
Wordt gespeeld op 1 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel