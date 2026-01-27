'Feyenoord had ook interesse in Paes, belangrijke rol Jordi Cruijff'

Behalve Ajax had ook Feyenoord interesse in , zo meldt De Telegraaf. De keeper staat op het punt om gepresenteerd te worden in Amsterdam, waar hij een contract tot medio 2029 kan ondertekenen.

Paes komt over van FC Dallas, waar hij vier jaar actief was. Naar verluidt betaalt Ajax ongeveer een miljoen euro om zijn contract af te kopen. De verwachting is dat Paes woensdag de medische keuring doorloopt.

Artikel gaat verder onder video

In de MLS kwam Paes inmiddels 114 keer in actie voor FC Dallas. Nadat hij alle jeugdelftallen van Oranje had doorlopen, koos de lange doelman in 2024 voor een interlandcarrière bij Indonesië, het geboorteland van zijn grootmoeder. Tot dusver staat hij daar op tien interlands.

Bij Indonesië kreeg Paes te maken met bekende gezichten uit Amsterdam. Zowel Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur van Ajax, als Denny Landzaat, assistent-trainer van Fred Grim, zagen hem daar aan het werk en stonden positief tegenover een eventuele overstap. Zij waren respectievelijk technisch adviseur en assistent-bondscoach bij Indonesië.

Bij Ajax bestaan de opties onder de lat in de hoofdmacht momenteel uit Vitezslav Jaros en Remko Pasveer, terwijl Joeri Heerkens en Paul Reverson actief zijn bij Jong Ajax. Feyenoord zag deze maand Justin Bijlow vertrekken naar Genoa en had Paes dus op het oog als mogelijke nieuwe doelman. Het is niet bekend hoe concreet die interesse precies was.