Ajax haalt Maarten Paes voor een miljoen euro en wil uiteindelijk nóg een keeper

Ajax gaat zich versterken met Maarten Paes. De 27-jarige doelman komt over van FC Dallas in de Major League Soccer, bevestigt het Algemeen Dagblad na eerdere berichtgeving van SoccerNews. Hij kan een contract voor 3,5 jaar ondertekenen in Amsterdam.
Daarmee zou Paes na Maximilian Ibrahimovic en Takehiro Tomiyasu de volgende aanwinst zijn in Amsterdam. De keeper genoot zijn jeugdopleiding bij NEC en vertrok in 2018 transfervrij naar FC Utrecht. Na 44 optredens in de Eredivisie zette hij zijn loopbaan voort in Noord-Amerika.
In de MLS kwam Paes inmiddels 114 keer in actie voor FC Dallas. Nadat hij alle jeugdelftallen van Oranje had doorlopen, koos de lange doelman in 2024 voor een interlandcarrière bij Indonesië, het geboorteland van zijn grootmoeder. Tot dusver staat hij daar op tien interlands.
Bij Ajax bestaan de opties onder de lat in de hoofdmacht momenteel uit Vitezslav Jaros en Remko Pasveer, terwijl Joeri Heerkens en Paul Reverson actief zijn bij Jong Ajax. Met de komst van Paes willen de Amsterdammers de eerste selectie versterken met een extra doelman.
Het Algemeen Dagblad weet te melden dat Ajax een transfersom van een miljoen euro betaalt voor Paes, die vermoedelijk woensdag de medische keuring ondergaat. Bovendien is het de bedoeling dat Ajax in de zomer nóg een keeper haalt, mede omdat Pasveer (42) het einde van zijn carrière nadert en Jaros wordt gehuurd.
