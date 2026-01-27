Live voetbal 3

Ajax haalt Maarten Paes voor een miljoen euro en wil uiteindelijk nóg een keeper

Maarten Paes
Foto: © Imago
27 januari 2026, 20:28   Bijgewerkt: 21:35

Ajax gaat zich versterken met Maarten Paes. De 27-jarige doelman komt over van FC Dallas in de Major League Soccer, bevestigt het Algemeen Dagblad na eerdere berichtgeving van SoccerNews. Hij kan een contract voor 3,5 jaar ondertekenen in Amsterdam.  

Daarmee zou Paes na Maximilian Ibrahimovic en Takehiro Tomiyasu de volgende aanwinst zijn in Amsterdam. De keeper genoot zijn jeugdopleiding bij NEC en vertrok in 2018 transfervrij naar FC Utrecht. Na 44 optredens in de Eredivisie zette hij zijn loopbaan voort in Noord-Amerika.

In de MLS kwam Paes inmiddels 114 keer in actie voor FC Dallas. Nadat hij alle jeugdelftallen van Oranje had doorlopen, koos de lange doelman in 2024 voor een interlandcarrière bij Indonesië, het geboorteland van zijn grootmoeder. Tot dusver staat hij daar op tien interlands.

Bij Ajax bestaan de opties onder de lat in de hoofdmacht momenteel uit Vitezslav Jaros en Remko Pasveer, terwijl Joeri Heerkens en Paul Reverson actief zijn bij Jong Ajax. Met de komst van Paes willen de Amsterdammers de eerste selectie versterken met een extra doelman.

Transfersom: 1 miljoen euro

Het Algemeen Dagblad weet te melden dat Ajax een transfersom van een miljoen euro betaalt voor Paes, die vermoedelijk woensdag de medische keuring ondergaat. Bovendien is het de bedoeling dat Ajax in de zomer nóg een keeper haalt, mede omdat Pasveer (42) het einde van zijn carrière nadert en Jaros wordt gehuurd.

Een goede aanwinst voor Ajax?

Docker
777 Reacties
71 Dagen lid
2.155 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Staat bekend als een goede betrouwbare keeper. Hoewel je dat altijd pas ziet als je hem hebt zien spelen natuurlijk. Hoe dan ook, nu aub Pasveer van de hand doen.

Docker
777 Reacties
71 Dagen lid
2.155 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuk: Feyenoord had ook interesse. Dus die zijn al 2 keer afgetroefd door Ajax vandaag.

dilima1966
3.115 Reacties
960 Dagen lid
16.184 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goede keuze om hem te halen pasveer met pensioen

Maarten Paes

Maarten Paes
FC Dallas
Team: Dallas
Leeftijd: 27 jaar (14 mei 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Dallas
22
0
2024
Dallas
30
0
2023
Dallas
33
0
2022
Dallas
19
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

