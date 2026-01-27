Daarna volgde een vraag aan Grim. “Aan het begin van het seizoen werd er veel gesproken over Ajax als een ploeg die niet goed draaide, met veel nederlagen in de Champions League. Maar de cijfers spreken inmiddels een andere taal: in de laatste tien wedstrijden zijn er zeven overwinningen, twee gelijke spelen en slechts één nederlaag, tegen AZ in de beker. Wat is er in deze periode veranderd bij Ajax? En zijn de laatste twee overwinningen in de Champions League, ondanks uitschakeling, een signaal voor wat we morgen kunnen verwachten tegen Olympiakos?

'Kun je de vraag herhalen?'

Grim reageert: “Kun je de vraag nog een keer herhalen?” Daarop klinkt gelach in de perszaal. De trainer voegt toe: “En maybe more specific. Iets specifieker!” De perschef vraagt ter verduidelijking: wat is exact de vraag?

De Griekse journalist licht toe: “De statistieken zijn duidelijk. Sinds u op de bank zit, heeft Ajax in de laatste tien wedstrijden zeven keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en slechts één keer verloren, in de beker tegen AZ. Eerder was er veel kritiek op de prestaties van Ajax, maar inmiddels is dat beeld veranderd. Welke veranderingen heeft u binnen de club doorgevoerd? En wat mogen we, gezien ook de recente Champions League-zeges, verwachten van uw team tegen Olympiacos? En ziet u deze wedstrijd als een finale richting de knock-outfase?

Grim legt daarna uit waar zijn focus als trainer op heeft gelegen. “Ik heb al eerder gezegd dat het vanaf het moment dat ik met deze groep aan de slag ging, heel belangrijk was om samen wedstrijden te gaan winnen. Dat zorgt voor een bepaalde succesbeleving. Op een gegeven moment hebben we een reeks ingezet waarin we meerdere wedstrijden hebben gewonnen. Daardoor groeit het vertrouwen en ben je uiteindelijk ook in staat om twee keer een hele goede wedstrijd in het buitenland te spelen, in de Champions League. Dat geeft een extra boost. En nogmaals: richting morgen proberen we die lijn door te trekken.”