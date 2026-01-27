Rayane Bounida ziet een interlandcarrière bij Marokko zitten. De negentienjarige smaakmaker werd geboren in België, maar volgens journalist Sacha Tavolieri heeft de voetbalbond van Marokko de beste papieren om hem in te lijven.
Volgens Tavolieri is 'het tij gekeerd' rond Bounida, die achter de schermen zijn voorkeur voor de Leeuwen van de Atlas zou hebben uitgesproken.
Bounida is geboren en opgegroeid in België, maar beschikt over een dubbel paspoort. Omdat hij enkel jeugdinterlands speelde, is hij nog volledig vrij in zijn interlandkeuze. De Marokkaanse voetbalbond FRMF zou inmiddels stevig aan het lobbyen zijn. Met succes, zo klinkt het.
Tavolieri trekt daarbij een duidelijke vergelijking met Bilal El Khannouss, eveneens in België geboren, maar inmiddels een vaste waarde bij Marokko. Die route lijkt Bounida te inspireren, zeker gezien de sportieve groei en internationale uitstraling van het Marokkaanse elftal. Negen dagen geleden stond Marokko nog in de finale van de Afrika Cup, die na een sensationele ontknoping werd gewonnen door Senegal.
Ajax haalde Bounida in 2022 weg bij Anderlecht en ziet de ontwikkeling van de creatieve middenvelder in rap tempo verlopen. Dit seizoen brak hij definitief door in de hoofdmacht: in vijftien officiële wedstrijden was hij goed voor één doelpunt en zeven assists. Zaterdag blonk hij met twee assists uit tegen FC Volendam (2-0 zege)
Voor België zou een definitieve keuze voor Marokko opnieuw pijnlijk zijn. Eerder zagen de Rode Duivels al meerdere talentvolle spelers met een Marokkaanse achtergrond voor het Noord-Afrikaanse land kiezen.
Ik denk dat de keuze voor Marokko logisch is dan het bij in verval geraakte België. Hun "gouden generatie" die overigens geen enkele grote prijs pakte is over de top waarvan al meerdere spelers gestopt zijn. Nieuwe topspelers voor zo ver die er zijn dienen zich maar mondjesmaat aan in België waardoor de keuze voor Marokko door Bounida eerder heel verstandig zou zijn.
