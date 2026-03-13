Vermoedelijke opstelling Feyenoord: nieuwe kans voor Sterling, wijziging achterin

13 maart 2026, 19:27
Robin van Persie en Raheem Sterling
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Ruim 13 jaar ervaring in de voetbaljournalistiek, waarvan 3,5 jaar in een leidinggevende rol.

Feyenoord ontvangt zondag stadgenoot Excelsior in De Kuip. In de strijd om de tweede plek kan de ploeg van Robin van Persie zich eigenlijk geen nieuw puntenverlies permitteren. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling van Feyenoord.

Van Persie kan in aanloop naar het duel grotendeels beschikken over dezelfde selectie als vorige week tegen NAC Breda. Anel Ahmedhodzic ontbreekt echter vanwege een schorsing na zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Kans voor Thijs Kraaijeveld

Door de afwezigheid van Ahmedhodzic lijkt er een basisplaats te wachten voor Thijs Kraaijeveld. De jonge verdediger wordt gezien als de meest logische vervanger in het centrum van de defensie. Hij kan samen met Tsuyoshi Watanabe het hart van de verdediging vormen.

Op de flanken worden Mats Deijl en Jordan Bos achterin verwacht. Deijl moet daarbij wel op zijn tellen passen: bij een gele kaart mist hij de Klassieker van volgende week. Ook Luciano Valente staat op scherp richting dat duel met Ajax.

Valente lijkt wel gewoon inzetbaar tegen Excelsior. De middenvelder viel vorige week tegen NAC Breda uit, maar Van Persie gaf tijdens de persconferentie aan dat hij een goede trainingsweek heeft gehad. Daardoor wordt verwacht dat hij gewoon kan starten.

Naast Valente lijken Oussama Targhalline en Jakub Moder het middenveld compleet te maken. Targhalline keerde vorige week na een enkelblessure al terug en lijkt nu weer klaar voor een basisplaats.

Sterling krijgt opnieuw vertrouwen

In de aanval lijkt Van Persie vast te houden aan dezelfde voorhoede als vorige week. Raheem Sterling krijgt opnieuw de kans vanaf de aftrap. De Engelsman maakte onlangs zijn eerste doelpunt in een oefenwedstrijd en mocht tegen NAC voor het eerst in de basis starten.

Hoewel Sterling nog niet volledig overtuigde, ziet Van Persie genoeg potentie om hem opnieuw minuten te geven. De buitenspeler vormt samen met Anis Hadj Moussa en spits Ayase Ueda de aanval.

Ueda verkeert bovendien in betere vorm: de Japanner wist tegen NAC Breda twee keer te scoren en lijkt daarmee op tijd weer trefzeker richting de beslissende fase van het seizoen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Kraaijeveld, Watanabe, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.

Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 19
Robin van Persie in De Kuip

Bischop: 'Vrienden van Feyenoord willen per direct afscheid van Van Persie'

  • ma 9 maart, 19:43
  • 6
Robin van Persie

Rijnmond: ‘Positie Van Persie niet hoofdonderwerp van overleg Feyenoord’

  • ma 9 maart, 12:11
  • 9
Feyenoord - Excelsior

Feyenoord
14:30
Excelsior
Wordt gespeeld op 15 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

