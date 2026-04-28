Noa Vahle verstoort warming-up PSG op Anfield

28 april 2026, 11:52
Noa Vahle
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Noa Vahle heeft onlangs de warming-up van Paris Saint-Germain op Anfield verstoord, zo vertelt ze in HNM De Podcast. Voordat ze het veld op gingen, waren enkele spelers van de Fransen al een balletje aan het overkoppen in de catacomben, waar Vahle zonder dat ze het doorhad doorheen liep.

PSG was in de kwartfinale van de Champions League te sterk voor Liverpool. Na een 2-0 overwinning in Parijs eindigde ook het duel op Anfield in een 0-2 zege voor de Fransen. Namens Ziggo Sport was Vahle aanwezig bij de return, waar ze erachter kwam dat de ploeg van Luis Enrique veel aan mind games doet.

“Anderhalf uur voor de wedstrijd wilde ik even naar het veld”, blikt Vahle terug. “Ik loop door die tunnel. De hele tunnel was overgenomen door Paris Saint-Germain. Die gasten waren daar balletjes aan het overkoppen, elkaar in te passen, ballen tegen de muur aan te koppen. Tot aan de kleedkamer van Liverpool lagen ze te stretchen. Dit is een mind game. Die gasten van Liverpool moeten dan dus om en over je heen lopen.”

Terwijl de presentatrice de spelerstunnel inliep, had ze niet direct door dat deze helemaal vol stond met PSG-spelers. “Ik loop naar links en verstoor even het spelletje overkoppen van Vitinha, Doué en Dembélé”, lacht ze. “Ze keken me echt aan van: ‘Wat doe jij hier?’ Dat doen ze dus gewoon. Ze hebben schijt.”

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

