Liverpool weer onderuit tegen PSG in CL, Atlético schakelt Barcelona uit

Atlético Madrid en Paris Saint-Germain hebben zich dinsdagavond geplaatst voor de halve finale van de Champions League. De ploeg van Diego Simeone schakelde FC Barcelona uit: na de eerdere 2-0 zege was een 1-2 nederlaag niet fataal. PSG won opnieuw van Liverpool (0-2, na de 2-0 zege van vorige week) en schakelde zo de ploeg van Arne Slot uit.

Liverpool - Paris Saint-Germain 0-2

Liverpool moest komen, maar zag juist PSG furieus en zelfverzekerd openen. Kvaratskhelia en Dembélé waren in de beginfase meteen dreigend, waardoor Giorgi Mamardashvili al vroeg handelend moest optreden. Liverpool kwam pas naarmate de eerste helft vorderde beter in de wedstrijd, met een kopbal van Isak uit een corner en vooral een enorme dubbelkans halverwege: Safonov redde knap op de halfvolley van Kerkez, waarna Marquinhos met een sensationele tackle voorkwam dat Van Dijk de rebound binnenliep. Tussendoor kreeg Liverpool ook een forse dreun te verwerken toen Hugo Ekitike, na een ongelukkige uitglijder zonder tegenstander in de buurt, per brancard van het veld moest.

Na rust voerde Liverpool de druk verder op. Gakpo vond Safonov op zijn weg, Gravenberch schoot naast en even leek de wedstrijd te kantelen toen de scheidsrechter na een duel tussen Pacho en Mac Allister naar de stip wees. Na VAR-ingrijpen werd die beslissing echter teruggedraaid. Kort daarna meldde ook debutant Rio Ngumoha zich nadrukkelijk met een gevaarlijk schot, maar juist in die fase sloeg PSG toe. Barcola en Kvaratskhelia combineerden op links, waarna Dembélé op de rand van het strafschopgebied Mac Allister slim op het verkeerde been zette en de bal beheerst in de hoek krulde: 0-1. Liverpool probeerde nog aan te zetten, maar zag Marquinhos opnieuw reddend optreden en Konaté meerdere keren de schade beperken bij gevaarlijke counters. In de blessuretijd counterde PSG naar 0-2 dankzij een treffer van Dembélé. In de halve finale neemt PSG het op tegen Real Madrid of Bayern München.

Atlético Madrid - FC Barcelona 1-2

In de Spaanse hoofdstad begon de wedstrijd spectculair. Yamal dwong Musso binnen een halve minuut tot een redding en profiteerde even later alsnog van een foutieve terugspeelbal van Lenglet, waarna hij koel de 0-1 binnenschoof. Daarna bleef Barcelona bleef gevaarlijk. Ferran Torres trok het tweeluik na 24 minuten zelfs helemaal gelijk met een hard schot in de bovenhoek, nadat hij zich knap vrij draaide op de rand van de zestien. Barça rook bloed, kreeg via Fermín López een enorme kans op 0-3, maar Musso redde en de middenvelder hield aan die botsing een bebloed gezicht over.

Toch sloeg Atlético midden in dat Catalaanse momentum terug. Marcos Llorente brak door over rechts en legde panklaar voor Ademola Lookman, die van dichtbij de 1-2 binnenschoof en het stadion ontplofte. Ook na rust bleef het duel heen en weer golven. Barcelona had veel balbezit, Yamal bleef trekken en sleuren en Torres leek de stand opnieuw gelijk te trekken, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Atlético loerde intussen geduldig op de counter, kwam via Llorente en Lookman nog dicht bij meer, en zag Barcelona in de slotfase verder in de problemen raken toen Eric García na VAR-ingrijpen rood kreeg na een overtreding op de doorgebroken Sørloth. In de acht minuten durende blessuretijd veranderde niets meer aan de stand, al liet Araújo een grote kopkans onbenut om er een verlenging uit te slepen. Atlético treft Sporting Portugal of Arsenal in de halve finale.