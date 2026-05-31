Champions League-winst PSG krijgt een naar staartje in Parijs

De historische Champions League-winst van Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond niet alleen voor feestvreugde gezorgd. In Parijs en andere delen van Frankrijk liep het na afloop van de finale op meerdere plekken uit de hand. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez zijn in totaal 416 mensen aangehouden, waarvan 283 in Parijs.

PSG verzekerde zich zaterdag van de eindzege in de Champions League, waarna duizenden supporters de straat op gingen om het succes te vieren. Vooral rond het Parc des Princes en op de Champs-Élysées ontstonden echter ernstige ongeregeldheden. Daar kwam het meermaals tot confrontaties tussen supporters en de politie.

Volgens Le Parisien werden op verschillende locaties barricades opgeworpen en branden gesticht. Ook werd er vuurwerk afgestoken richting agenten, waarop de politie reageerde met onder meer traangas en flitsgranaten. BFM TV meldt dat zich op de Champs-Élysées ongeveer 20.000 mensen verzamelden. Daarbij raakten onder meer een bushalte en andere objecten beschadigd.

Minister Nuñez sprak zondag van "absoluut onacceptabele" incidenten. Bij de rellen raakten zeven politieagenten gewond, van wie één ernstig. Daarnaast liepen zes voertuigen en twee bedrijven schade op. Volgens Franse media werd ook het openbaar vervoer in delen van Parijs tijdelijk stilgelegd omdat de veiligheid van reizigers en personeel niet langer kon worden gegarandeerd.

Ondanks de onrust gaat de geplande huldiging van PSG zondag gewoon door. Nuñez bevestigde tegenover Le Parisien dat er geen sprake is van het afgelasten van de festiviteiten. De Franse autoriteiten verwachten ongeveer 90.000 supporters bij de viering. Rondom het evenement worden uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen en bezoekers zullen bij binnenkomst worden gecontroleerd.

De minister benadrukte daarbij dat het merendeel van de supporters zich wel degelijk voorbeeldig heeft gedragen. Volgens hem verliepen de meeste vieringen zonder problemen en concentreerden de incidenten zich vooral rond het Parc des Princes, waar supporters de finale gezamenlijk konden volgen, en op enkele drukbezochte locaties in het centrum van Parijs.