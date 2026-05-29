Een opvallend nieuwtje uit Turkije, waar naar buiten komt dat Dirk Kuijt mogelijk terug gaat keren bij zijn vroegere club Fenerbahçe. De oud-international zou met Aziz Yildirim, kandidaat bij de aanstaande presidentsverkiezingen, een akkoord hebben bereikt over een rol in de transfercommissie van de club.

De 45-jarige Kuijt stond tussen 2012 en 2015 als speler onder contract bij Fenerbahçe. Namens de Turkse grootmacht was de aanvaller in 130 wedstrijden 37 keer trefzeker, met de club werd hij eenmaal landskampioen en won Kuijt ook de beker én de Turkse Supercup. Na drie seizoenen keerde Kuijt vervolgens terug bij Feyenoord, waar hij zijn profloopbaan twee jaar later zou afsluiten met het winnen van de landstitel.

Na zijn actieve loopbaan stortte Kuijt zich op het trainersvak. Eerst bij Quick Boys en in de jeugdopleiding van Feyenoord, daarna was het tijd om op eigen benen te gaan staan. Na een valse start bij ADO Den Haag leidde hij het Belgische Beerschot naar promotie naar het hoogste niveau, maar degradeerde hij ook direct weer, waarna hij vertrok. Sinds de zomer van 2025 is Kuijt hoofdtrainer van FC Dordrecht, waarmee hij afgelopen seizoen op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie eindigde.

Vorige maand verlengde Kuijt zijn contract in Dordrecht met nog eens twee seizoenen, waardoor hij tot medio 2028 vastligt bij de club. Toch zou de Katwijker nu dus een akkoord met Yildirim hebben bereikt over een mogelijke terugkeer bij Fenerbahçe, waar hij een 'leidende rol' zou moeten gaan spelen in de transfercommissie. Dat wordt althans gemeld door de doorgaans goed ingevoerde journalist Yagiz Sabuncuoglu. Het lijkt er niet op dat Kuijt de functie bij Fenerbahçe eventueel zou kunnen combineren met zijn werkzaamheden in Dordrecht, maar daarover doet Sabancuoglu geen mededelingen.

Tussen 1998 en 2018 was Yildirim al de hoogste baas bij Fener, hij geldt bij de verkiezingen als een van de favorieten. Zijn belangrijkste tegenstrever, Hakan Safi, is volgens geruchten op zijn beurt bezig om Mason Greenwood (Olymique Marseille) en AC Milan-icoon Paolo Maldini te overtuigen naar Istanbul te komen indien hij wordt verkozen. De verkiezingen staan gepland voor 6 en 7 juni.