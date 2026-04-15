Dirk Kuijt heeft tot twee keer toe 'nee' gezegd op een aanbod om assistent van Arne Slot te worden. Achteraf had de huidige trainer van FC Dordrecht dat misschien beter wél kunnen doen, zo zegt Kuijt in een podcast met zaakwaarnemer Rob Jansen.

"Arne Slot wilde mij als assistent bij AZ", vertelt Kuijt aan Jansen. "Als ik achteraf kijk naar hoe goed hij is geworden als trainer, dan was dat voor mij een fantastische leerschool geweest als beginnend trainer", beseft de oud-international nu.

Kuijt begon zijn trainersloopbaan als assistent bij Quick Boys uit Katwijk, waarna hij bij de Onder-19 van Feyenoord voor het eerst op eigen benen stond. In De Kuip werd hem een toekomst als hoofdtrainer voorgespiegeld door toenmalig technisch directeur Martin van Geel. Ook diens opvolger Frank Arnesen speelde met dat idee, maar uiteindelijk kwam het er toch niet van. "Ik vind ook dat ik te emotioneel en boos gereageerd heb op het feit dat ik geen trainer van Feyenoord meer zou worden. Dat voelde heel onrechtvaardig op dat moment", zegt Kuijt nu.

Feyenoord koos in 2021 uiteindelijk voor Slot, Kuijt kreeg opnieuw de kans om deel uit te gaan maken van zijn technische staf maar bedankte wederom voor de eer. "Maar eigenlijk was het prima geweest, en dat was ook een optie, om assistent van Slot bij Feyenoord te worden. Want wat ik nu weet, is dat ik er eigenlijk gewoon nog niet klaar voor was."

Bij ADO Den Haag kreeg Kuijt in de zomer van 2022 zijn eerste kans als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Het werd geen gelukkig huwelijk, want na amper vijf maanden in functie werd hij alweer ontslagen. Met het Belgische Beerschot promoveerde Kuijt vervolgens naar het hoogste niveau, maar vertrok hij nadat de club in het seizoen daarna kansloos weer degradeerde. Sinds afgelopen zomer is Kuijt hoodftrainer van FC Dordrecht, waarmee hij momenteel op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie bivakkeert.