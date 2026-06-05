Arne Slot heeft geen interesse in een razendsnelle terugkeer in de Premier League. Nog geen week nadat Liverpool hem ontsloeg, kreeg de Nederlandse trainer de kans om direct weer aan de slag te gaan op het hoogste niveau van Engeland. Fulham klopte aan, maar ving bot.

De Londense club zoekt een opvolger voor Marco Silva, die zijn carrière vervolgt bij Benfica. Daarbij kwam de naam van Slot al snel op tafel. Ondanks zijn recente vertrek bij Liverpool ziet de oud-trainer van Feyenoord een overstap naar Craven Cottage echter niet zitten.

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Volgens Engelse media als The Times en talkSPORT heeft Slot besloten te wachten op een volgende uitdaging die beter aansluit bij zijn ambities. Daarmee laat hij een directe rentree in de Premier League bewust aan zich voorbijgaan.

Fulham schakelt door na afwijzing van Slot

Het nieuws onderstreept dat de reputatie van Slot in Engeland geen grote schade heeft opgelopen. Hoewel zijn tweede seizoen bij Liverpool teleurstellend verliep en uiteindelijk leidde tot zijn ontslag, blijft de Nederlander een aantrekkelijke kandidaat voor clubs op het hoogste niveau.

Zijn vertrek bij Liverpool kwam vorige week onverwacht ten einde. Een jaar eerder had hij de club nog naar de landstitel geleid. Inmiddels hebben The Reds hun nieuwe manager al gepresenteerd. Andoni Iraola maakt de overstap en tekende een contract voor twee seizoenen op Anfield.

Fulham moet ondertussen verder zoeken. Kieran McKenna geldt als een van de belangrijkste alternatieven. De manager van Ipswich Town leidde zijn club naar promotie naar de Premier League en beschikt over een afkoopclausule van ongeveer acht miljoen pond.

Ook Thomas Frank werd genoemd als mogelijke kandidaat, maar de Deense trainer heeft laten weten deze zomer geen nieuwe club te willen trainen.

'Slot mogelijk bondscoach Oranje'

Voor Slot lijkt een periode buiten de dug-out voorlopig geen probleem. De 47-jarige trainer wordt in Engeland gezien als mogelijke kandidaat om na het WK het Nederlands elftal onder zijn hoede te nemen.