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Jaap Stam weet de ontslagreden van Arne Slot: ‘Liverpool heeft slecht gehandeld’

3 juni 2026, 07:25
Arne Slot
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Jaap Stam vindt het ontslag van Arne Slot niet helemaal terecht, zo vertelt hij tegenover Frank Hoekman van FCUpdate. De oud-topverdediger denkt dat de eigenaren van Liverpool zich hebben laten beïnvloeden door de felle geluiden van buitenaf.

Slot werd afgelopen zaterdag, zo’n twaalf maanden nadat hij Liverpool naar de landstitel leidde, ontslagen door de club. Uit een evaluatie van de clubleiding kwam naar voren dat er niet voldoende vertrouwen meer was in de Nederlander. “Ik was niet verrast dat het misschien zou kunnen gebeuren. Als je hoort wat daar de laatste maanden speelde en wat er gezegd werd, kon het zomaar gebeuren”, begint Stam.

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“Op basis van de woorden van Arne ben je wel verrast, omdat hij uitsprak dat hij zou blijven. Hij voelde het vertrouwen van de eigenaren en het bestuur”, vervolgt de ex-verdediger in een interview met FCUpdate.

Of het terecht is? “Ik denk het niet. Arne heeft het fantastisch gedaan bij Liverpool, alleen een club wordt geleid door mensen uit de top. Die mensen zijn altijd gevoelig voor meningen van buitenaf. Zodra die druk groter wordt en supporters steeds meer gaan roepen om een ontslag, worden eigenaren daar steeds gevoeliger voor. Die willen toch niet iedereen tegen zich hebben en nemen dan zulke beslissingen. Slecht dat Liverpool op die manier gehandeld heeft”, aldus Stam.

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Arne Slot

Arne Slot
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

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