Wesley Sneijder: 'Arne Slot heeft één grote fout gemaakt'

Theo Janssen vindt het ontslag van Arne Slot bij Liverpool niet terecht. Volgens de analist van Ziggo Sport zijn er voldoende verzachtende omstandigheden voor het mindere seizoen van the Reds. Desondanks vindt Wesley Sneijder dat Slot afgelopen zomer een grote fout heeft gemaakt op transfergebied.

Janssen noemt het ontslag van Slot ‘pijnlijk’. “Die man heeft een geweldig jaar gehad vorig jaar”, weet de oud-middenvelder. “Dit seizoen is door verschillende oorzaken een lastiger seizoen geweest. Uiteindelijk hebben ze Champions League-voetbal weer gehaald, zodat ze zich daarin weer kunnen laten zien. Ik vind dat er zoveel gekke dingen zijn gebeurd dit jaar, dat het helemaal niet zo vreemd is dat het dan even wat minder gaat."

Hij wijst allereerst naar ‘het Salah-verhaal’. “Dat is denk ik toch wel een heel groot ding geweest dat erbovenop drukte. Supporters die een beetje de kant van hem hebben gekozen. Ik hoorde zelfs dat hij nu misschien weer heeft besloten om toch te blijven. Daar moeten ze niet aan beginnen. Die jongen heeft de club zo geschaad in alles, in zijn houding en gedrag, dat ze hem ook, ook al zou hij willen, moeten laten gaan. We doen Slot nu eigenlijk tekort voor wat hij daar in dat eerste jaar heeft bereikt."

Tafelgenoot Ruud Gullit werpt de vraag of of Slot het dossier-Salah goed heeft gemanaged. “Want wat ik hoor van insiders, van mensen en vrienden van Salah, die zeggen: 'Ik was het eerste jaar de man. Je kocht twee nieuwe spelers, coach. En je ging ineens via de andere kant spelen, dat was niet de bedoeling.' Daar is volgens hen de verwijdering ontstaan die uiteindelijk tot dit hele verhaal heeft geleid."

"Daarna heeft hij hem natuurlijk ook op de bank gezet. Salah speelde ook niet goed”, vervolgt Gullit. Khalid Boulahrouz wijst ook op het vertrek van Trent Alexander-Arnold, waarna Gullit ook het overlijden van Diogo Jota noemt als verzachtende omstandigheid.

Volgens Janssen had Slot ‘veel harder’ moeten zijn richting Salah. "Hem gewoon naar buiten schoppen. Dan moet je gewoon zeggen: 'Hij doet niet wat wij willen.' Gewoon een duidelijk signaal afgeven. Volgens mij heeft Ten Hag dat ook gedaan met Ronaldo. Dat je laat zien: niemand is groter dan de club, ook hij niet."

Sneijder kijkt nog wat verder terug: "Ik denk dat hij een heel grote fout heeft gemaakt door Luis Díaz te laten gaan (naar Bayern München, red.). En ook zijn aankopen waren niet top. Bij Liverpool ben je wel medeverantwoordelijk voor je aankopen. Die hebben niet zo uitgepakt als hij dacht. Ik vond hem de laatste weken en maanden anders overkomen. Ik zag echt niet meer die rustige Slot. Hij was een beetje nerveus."

"Soms gebeuren er dingen binnenskamers die wij niet weten”, benadrukt de recordinternational van Oranje. “Op basis daarvan moet een technisch directeur of een club uiteindelijk een beslissing nemen of een trainer eruit gaat of mag blijven. Wij kennen die situaties niet. Als de groep op een gegeven moment, of een paar grote jongens binnen de selectie, bij de technisch directeur of de voorzitter aankloppen en zeggen: 'Wij zijn er klaar mee, anders zijn jullie ons kwijt', dan wordt het een ander verhaal."