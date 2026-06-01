Jordi Cruijff moet na het vertrek van Arne Slot bij Liverpool zeker een poging wagen bij de trainer, zo stelt Maarten Wijffels in de AD Voetbalpodcast. De verslaggever noemt Slot een ‘typische Ajax-trainer’.

Slot werd afgelopen weekend na twee seizoenen ontslagen door Liverpool. Al snel na zijn vertrek werd de oefenmeester gelinkt aan een stap naar AC Milan, dat vorige week afscheid nam van Massimiliano Allegri. “Je gaat nu toch niet naar AC Milan? Dat is veel te onzeker”, begint Wijffels. Ook het Nederlands elftal komt ter sprake als optie, aangezien het contract van bondscoach Ronald Koeman na het WK afloopt. “Het lijkt mij zo vroeg”, denkt Wijffels, die ook een ander obstakel ziet. “Hij gaf ook altijd de indruk dat interlandvoetbal van een lager niveau is dan clubvoetbal. Ik weet niet of dat zijn volgende stap moet zijn.”

Wijffels draagt vervolgens zelf een andere suggestie aan. “Jordi Cruijff, weet ik, ziet in Nederland maar twee trainers: Peter Bosz en Arne Slot”, schetst de verslaggever. “Bosz heeft hij niet benaderd, omdat hij goed zit bij PSV. Maar ja, Slot zou nu kunnen.” Of het daadwerkelijk gaat gebeuren, betwijfelt hij. Ajax zou namelijk al dicht bij een akkoord zijn met Míchel. “En laten we eerlijk zijn, ik kan me niet voorstellen dat Slot alles wat hij bij Feyenoord heeft opgebouwd overboord gaat gooien door bij Ajax te tekenen.”

Dat neemt echter niet weg dat Wijffels vindt dat Cruijff in ieder geval een poging moet wagen. “Vanuit Jordi Cruijff en Ajax geredeneerd zouden die wel moeten bellen. Ze moeten absoluut een poging doen, want je zou gek zijn als je het niet in ieder geval probeert”, aldus de journalist. “Slot is ook een typische Ajax-trainer.” De verslaggever noemt de stap van Slot naar Feyenoord in 2021 ‘heel moedig’. “Op dat moment was dat helemaal niet zo logisch om te zeggen: ik ga Feyenoord kampioen maken. Maar hij durfde het aan en het pakte toen geweldig uit”, blikt hij terug op de drie seizoenen van de trainer in Rotterdam-Zuid.

Wijffels benadrukt dat de kans heel klein is dat Slot daadwerkelijk deze zomer een stap naar Amsterdam zou willen maken. “Maar via een tussenstap zou hij best nog een keer bij Ajax kunnen uitkomen”, denkt hij. “Dat moet je niet uitsluiten.” Als voorbeeld neemt hij Ronald Koeman, die als trainer én als speler onder contract stond bij Feyenoord, Ajax en PSV.