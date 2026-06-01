Dévy Rigaux belt met Jordy Clasie voor stap naar Feyenoord

Dévy Rigaux is maandag officieel begonnen als technisch directeur van Feyenoord. Voordat hij aan de slag ging in Rotterdam-Zuid, heeft de 38-jarige Belg al de nodige mensen gebeld om informatie in te winnen. Zo sprak hij uitgebreid met en Maarten Martens om meer te weten te komen over Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord.

Rigaux werd aangesteld als een van de opvolgers van Dennis te Kloese bij Feyenoord. De algemeen- en technisch directeur maakt deze zomer de overstap naar het Mexicaanse Monterrey. In De Kuip gaat Rigaux het technische beleid verzorgen en nauw samenwerken met Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur. Voor hij naar Feyenoord kwam, heeft hij al veel mensen gebeld om informatie in te winnen, zo laat hij weten in gesprek met het Nieuwsblad.

“Over de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn heb ik onder andere Jordy Clasie en Maarten Martens lang gehoord”, geeft Rigaux aan. De aanvoerder en voormalig trainer van AZ hebben in Alkmaar allebei met Eenhoorn gewerkt, terwijl ze ook beiden een verleden bij Club Brugge hebben. “Ik ben goed voorbereid. Het is cool dat Feyenoord het aandurft om een 38-jarige Belg aan te stellen”, aldus de bestuurder.

Dat niet iedereen in België zijn keuze voor Feyenoord begrijpt, zegt Rigaux niet zo veel. “Feyenoord is voor mij vergelijkbaar met Club Brugge. Het is ook daar én winnen én talenten doorverkopen”, vat hij kort samen. Dat de Rotterdammers hem een contract voor drie seizoenen en daarnaast veel verantwoordelijkheid aanboden, gaf voor de Belg aan dat de club hem graag wilde hebben. “Qua aanhang is Feyenoord trouwens nog groter dan Club Brugge en ook familiaal klopt het.”

Rigaux laat weten dat hij zelf al vrij snel om was, maar dat zijn vrouw iets meer overtuiging nodig had. “Maar ze voelde snel dat ik deze stap wilde zetten. Het wordt wel aanpassen.” Met name de balans tussen werk en privé ziet de directeur als een uitdaging. “Maar als ik iets doe, ga ik all-in. In Rotterdam kunnen ze er gerust in zijn: ik zal er mijn ziel in leggen.” Rigaux merkt dat zijn stap naar Nederland in zijn netwerk als positief wordt gezien. “Coaches uit Europese topcompetities maakten me dat deze week nog eens duidelijk”, geeft hij aan.

Vrouw las interesse in de krant

Begin mei sprak Rigaux in het geheim in Gent met een delegatie van Feyenoord, maar enkele dagen later lekte dit uit. De directeur zucht als dit wordt aangehaald. “Ik vond dat oprecht niet leuk. Zelfs mijn vrouw wist toen nog van niets”, geeft hij aan. “Ik meen het. Ze heeft het moeten lezen in de krant.” Rigaux benadrukt dat hij op dat moment nog niet had besloten of hij langer bij Club Brugge wilde blijven. “Ik vond het jammer dat dat anders leek en dat het plots over mij ging in plaats van over die tweede ster. Mijn focus lag echt eerst bij de titelstrijd. Ik zat daarom ook pas deze week samen met Robin van Persie.”