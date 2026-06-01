Tchouaméni haalt uit naar media: 'Er is een hoop onzin geschreven'

heeft voor het eerst gereageerd op de veelbesproken ruzie met zijn Real Madrid-ploeggenoot . De Fransman ontkent stellig dat er sprake is geweest van een vechtpartij waarbij klappen zijn gevallen. Volgens de middenvelder is de lucht inmiddels geklaard en ligt de focus volledig op het winnen van prijzen en het naderende wereldkampioenschap.

Begin mei ontstond er grote ophef in Spanje na een incident op het trainingscomplex van de Madrilenen. In verschillende media verschenen berichten dat Valverde na een fysieke aanvaring met Tchouaméni met een hoofdwond naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Er werd zelfs gemeld dat de Uruguayaan een hersenschudding had opgelopen en daardoor twee weken aan de kant zou staan. Tchouaméni verwijst die verhalen nu naar het rijk der fabelen. "Er is natuurlijk van alles gebeurd, dat kon je zien en horen in de media", zo vertelt hij in gesprek met Diario AS. "Er werd een hoop onzin geschreven. Ik las dat er een gevecht was geweest en dat ik hem had geslagen. Dat is niet het geval geweest."

Hoewel hij niet in detail wil treden over wat er zich exact heeft afgespeeld, benadrukt hij dat de kwestie binnenskamers is opgelost. "Het belangrijkste is dat de club wist wat er gebeurd was. Er gebeuren veel dingen in een kleedkamer die nooit naar buiten komen. Fede en ik hebben hetzelfde doel: prijzen winnen met Real Madrid. Er zijn geen problemen", stelt hij duidelijk. Dat de clubleiding de zaak serieus nam, bleek wel uit de strafmaatregel die officieel werd gecommuniceerd. De Spaanse grootmacht legde beide kemphanen een boete op van liefst een half miljoen euro per persoon, wat het totale sanctiebedrag op één miljoen euro bracht. Omdat de spelers diepe spijt betuigden en hun excuses aanboden aan de club, staf en supporters, bleven sportieve schorsingen uit.

Valverde zelf sprak zich eerder deze week bij het Uruguayaanse nationale elftal al kort uit over het voorval, dat hij omschreef als een leermoment. Hij ontkende via sociale media eerder ook al dat er rake klappen waren gevallen en stelde dat zijn hoofdwond ontstond doordat hij per ongeluk een tafel had geraakt. De kans is aanwezig dat de twee teamgenoten elkaar later deze maand opnieuw tegen het lijf lopen tijdens het wereldkampioenschap. Zowel Frankrijk als Uruguay doen mee, waardoor een onderlinge ontmoeting tot de mogelijkheden behoort. Tchouaméni kijkt in ieder geval niet met angst en beven uit naar een eventuele confrontatie met zijn clubgenoot. "Persoonlijk heb ik op dit moment geen problemen met Valverde", besluit de Fransman.