LaLiga-club meldt zich bij Napoli voor transfer Noa Lang

Espanyol heeft zich officieel gemeld bij Napoli om te praten over een mogelijke transfer van . Volgens berichtgeving van Mundo Deportivo hopen de Catalanen de linksbuiten komende zomer over te nemen van de Italiaanse topclub. De Oranje-international keert momenteel terug naar Napels na een huurperiode bij Galatasaray.

Napoli nam de buitenspeler vorig jaar zomer voor circa 25 miljoen euro over van PSV, maar onder trainer Antonio Conte slaagde hij er niet in om een vaste basisplaats te veroveren. Tijdens een verhuurperiode aan Galatasaray won hij de Turkse landstitel, maar de club uit Istanbul besloot de niet-verplichte koopoptie van dertig miljoen euro niet te lichten. In zeventien officiële duels kwam de Nederlander tot twee doelpunten en twee assists. Omdat Napoli de loonsom wil verlagen, staat de clubleiding open voor een definitief vertrek van de international.

Bij Espanyol, dat het afgelopen seizoen als elfde afsloot in La Liga, zijn zowel de nieuwe technisch directeur Monchi als trainer Manolo zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van de speler. Inmiddels zijn de eerste contacten tussen de club uit Barcelona en de Italiaanse club al gelegd. Hoewel een definitieve overstap financieel gezien een flinke uitdaging is voor de Spanjaarden, meldt Mundo Deportivo dat een deal haalbaar is. De krant omschrijft de mogelijke transfer als "ingewikkeld, maar niet onmogelijk".

Lang is overigens niet de enige Nederlander die nadrukkelijk in beeld is bij de tweede club van Barcelona. Espanyol hoopt zich namelijk ook te versterken met Quilindschy Hartman, die momenteel onder contract staat bij Burnley. Een overstap van de linksback wordt als een logische stap gezien, aangezien de gedegradeerde Engelse club en de Spaanse club beide in handen zijn van de Amerikaanse investeringsgroep van zakenman Alan Pace. De verdediger werd eerder dit jaar al op de tribune gespot tijdens een thuiswedstrijd van Espanyol.