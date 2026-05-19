Goed nieuws voor Noa Lang: Conte vertrekt na dit seizoen bij Napoli

Antonio Conte vertrekt na dit seizoen als hoofdtrainer bij SSC Napoli, dat meld transfergoeroe Fabrizio Romano. De Italiaanse trainer heeft zijn besluit een maand geleden al gedeeld met clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis. Het naderende afscheid vindt plaats in onderling overleg, waarbij er geen sprake is van een ontslagvergoeding of afkoopsom. Vooralsnog heeft de de trainer van nog geen akkoord bereikt met een nieuwe werkgever.

Het besluit om de cub te verlaten is opvallend, aangezien zijn contract nog een jaar doorloopt. De trainer strijkt in Napels momenteel een riant salaris op van circa acht miljoen euro per jaar. Met nog één speelronde voor de boeg bezet de ploeg uit Zuid-Italië de tweede plaats in de Serie A en staat Champions League voetbal al vast. Vorig seizoen leidde de trainer zijn ploeg nog naar de landstitel en de winst van de Coppa Italia.

Door het naderende vertrek van de tacticus draait de geruchtenmolen over een mogelijke opvolger inmiddels op volle toeren. In de Italiaanse media wordt Maurizio Sarri naar voren geschoven als de absolute topkandidaat om het stokje over te nemen. De ervaren coach was eerder al succesvol bij de club en zou openstaan voor een terugkeer. Naast Sarri worden ook de namen van Massimiliano Allegri en Luciano Spalletti genoemd door de sportkranten.

Waar de toekomst van de vertrekkende trainer zelf ligt, is voorlopig nog niet bekend. Hoewel een officieel persbericht vanuit de clubleiding nog ontbreekt, gaf de hoofdrolspeler na de zege op Pisa zelf al duidelijke hints over zijn afscheid. Volgens diverse rapporten wordt de oefenmeester nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij de nationale ploeg van Italië. Ook een nieuwe termijn bij zijn voormalige werkgever Juventus behoort tot de genoemde opties.

Voor Noa Lang kan het goed nieuws betekenen. Waar hij eerder kon rekenen op een uitzichtloze situatie bij de club, kan de komst van een nieuwe trainer voor hem perspectief bieden. Onder Conte stond de buitenspeler in de Serie A slechts zeven keer in de basis, waarna hij verhuurd werd aan het Turkse Galatasaray. Wellicht dat een frisse wind binnen de club kan zorgen voor een herstart van zijn carrière in Italië.