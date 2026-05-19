Southampton uit finale gezet na 'Spygate', Middlesbrough naar Wembley

Southampton is per direct uitgesloten van de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. Een onafhankelijke tuchtcommissie heeft de club bestraft voor het ongeoorloofd filmen van trainingen van drie tegenstanders. Door dit besluit mag Middlesbrough, dat in de halve finale nog werd uitgeschakeld, aanstaande zaterdag op Wembley aantreden tegen Hull City.

De zware straf volgt op een onderzoek van de English Football League (EFL) naar zogeheten spionagepraktijken. De tuchtcommissie oordeelde dat de reglementen zijn overtreden rondom de wedstrijden tegen Oxford United in december, Ipswich Town afgelopen april en Middlesbrough eerder deze maand. Naast de onmiddellijke uitsluiting voor de naderende finale heeft Southampton ook een aftrek van vier punten gekregen. Deze puntenstraf zal worden toegepast op de ranglijst van het komende seizoen in de Championship.

De bond hanteert strikte regels tegen het observeren van opponenten. Zo verbiedt reglement 127.1 clubs om in de 72 uur voor een onderlinge ontmoeting direct of indirect trainingen van de tegenstander te filmen. Volgens de EFL heeft de bestrafte club schuld bekend. De beslissing is hard aangekomen en de club heeft inmiddels beroep aangetekend tegen het vonnis. Omdat de finale al voor komend weekend op het programma staat, is er grote haast geboden bij de afwikkeling van deze juridische procedure. De betrokken partijen streven ernaar om het beroep uiterlijk woensdag af te ronden, zodat er tijdig duidelijkheid is over de definitieve bezetting van de finale.

Voor Middlesbrough betekent de uitspraak een onverwachte terugkeer in de strijd om een felbegeerd Premier League-ticket. de ploeg van trainer Kim Hellberg werd in de halve finale nog verslagen, maar is door de bond officieel gereactiveerd als vervanger. De aftrap van de finale tegen Hull City staat gepland om 17:30 uur Nederlandse tijd. Ondanks de lopende beroepszaak heeft de overkoepelende voetbalorganisatie benadrukt dat de datum en het tijdstip van de wedstrijd vooralsnog ongewijzigd blijven.