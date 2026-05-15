Dramatische avond voor Liverpool: harde nederlaag tegen Villa, nog geen CL

Liverpool heeft op Villa Park een pijnlijke nederlaag geleden in een belangrijk duel om Champions League-voetbal. De ploeg van Arne Slot moest winnen om directe concurrent Aston Villa achter zich te laten, maar werd vooral in de tweede helft afgetroefd: 4-2.

De wedstrijd begon met een afwachtend Liverpool dat gaandeweg beter in de wedstrijd kwam. De eerste grote kans was echter voor Aston Villa, waar Watkins Van Dijk in de eerste minuten te slim af was, maar hoog over schoot. Halverwege de eerste helft kreeg Liverpool een grote kans op de openingstreffer, maar het was juist Aston Villa dat toesloeg. Morgan Rogers krulde de bal prachtig in de verre hoek: 1-0. Daarmee zette hij de thuisploeg op koers richting Champions League-plaatsing.

Na rust kwam Liverpool sterk uit de kleedkamer. Uit een vrije trap van Szoboszlai kopte Virgil van Dijk knap binnen voor de gelijkmaker: 1-1. Even leek het momentum te kantelen, maar die hoop verdween snel. Slechts enkele minuten later ging Szoboszlai in de fout in de opbouw, waarna Ollie Watkins profiteerde en de 2-1 binnenschoot. Kort daarna werd Liverpool opnieuw gewaarschuwd toen Watkins alleen op Marmardashvili afging, maar niet opnieuw wist te scoren.

In de 73e minuut viel de beslissing. Watkins werkte een rebound binnen en bracht de stand op 3-1, waarbij Marmardashvili er niet geweldig uit zag. Liverpool had daarna geen antwoord meer op het tempo en de scherpte van de thuisploeg, die de wedstrijd steeds verder openbrak.

In de slotfase liep de score verder op. In de 89e minuut krulde John McGinn de bal op prachtige wijze in de kruising voor de 4-1, waarbij Marmardashvili nog met de vingertoppen aan de bal zat maar geen redding meer kon brengen. Toch wist Liverpool nog iets terug te doen in de absolute slotseconden, toen Virgil van Dijk zijn tweede van de avond maakte en de eindstand op 4-2 bepaalde.

Dat betekende een vervelende nederlaag voor Liverpool en Arne Slot. De ploeg is nog altijd niet zeker van Champions League-voetbal in het volgende seizoen. Aston Villa is dat, door deze overwinning, wél.