Hélène Hendriks heeft vrijdagavond uitgebreid gereageerd op de uithaal van Jack van Gelder. De presentatrice vindt de kritiek van de ervaren televisiepersoonlijkheid niet fair en hoeft hem deze week even niet te zien.

Van Gelder was in het verleden een vaste tafelgast bij De Oranjezomer, maar daar kwam begin 2026 vrij abrupt een einde aan. Op de achtergrond liepen nog wel gesprekken om met elkaar door te gaan, maar beide partijen kwamen er uiteindelijk niet uit. Donderdag deed Van Gelder zijn verhaal over zijn vertrek bij de talkshow, waarin hij onder meer uithaalde naar Hendriks. “Ik zeg je heel eerlijk: ik ben teleurgesteld in haar. Ik heb bijna niets meer van haar gehoord. Dat vind ik dan toch wel moeilijk.”

In de uitzending van Vandaag Inside reageert Hendriks op die kritiek. “Soms krijg je wel eens een tikje in de mediawereld, dat zijn we gewend. Als het terecht is, moet je gewoon je mond houden, maar dit tikje was redelijk onterecht en vond ik wel lastig. Maar ik heb er niet veel zin in om er weer op te reageren”, begint Hendriks, die toch nog iets kwijt wil.

“Hij vergeet één belangrijk detail: ik heb altijd gezegd dat we hem er graag bij willen hebben in de zomer tijdens het WK, maar hij heeft zelf de deur dichtgetrokken. Dat is niet erg, maar als je je twee dagen later bedenkt, kan ik niet voor de vierde keer hemel en aarde bewegen bij de redactie van Talpa om hem er toch weer bij te krijgen. Op een gegeven moment heb ik ook te maken met geloofwaardigheid.”

Presentator Thomas van Groningen vraagt vervolgens: “Nu gooit Jack jou dus eigenlijk voor de bus?” Hendriks antwoordt: “Zo zou je het kunnen noemen.” Derksen vindt de kritiek van Van Gelder op zijn beurt onterecht. “De enige die je niets kwalijk kunt nemen, is Hélène.”

Van Gelder heeft Hendriks vrijdag meerdere keren geprobeerd te bellen. “Maar ik heb niet opgenomen. Hij wil graag een keer lunchen en koffie drinken. Dat zal er heus wel van komen, maar niet deze week”, zegt de presentatrice eerlijk.