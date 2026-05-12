Live voetbal 2

Dit moeten de eerste twee zomerversterkingen van Slot worden

12 mei 2026, 20:21
Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Liverpool heeft zijn zinnen gezet op een dubbelslag bij AS Monaco om de selectie voor volgend seizoen te versterken. Volgens het Franse medium L'Équipe staan Maghnes Akliouche en Lamine Camara hoog op het verlanglijstje van de Engelse club. Het team van de Nederlandse manager Arne Slot is naar verluidt bereid om fors te investeren voor de komst van het duo.

Beide spelers zijn dit seizoen uitgegroeid tot vaste waarden in het elftal. Akliouche acteert doorgaans als rechtsbuiten, terwijl Camara de lijnen uitzet op het middenveld. Bij de Monegasken wordt komende zomer een aanzienlijke leegloop verwacht. Naast het genoemde duo mag ook spits Folarin Balogun rekenen op ruime belangstelling vanuit Engeland.

Artikel gaat verder onder video

Om Akliouche los te weken uit Monaco, zal Liverpool een flink bedrag op tafel moeten leggen. De aanvaller moet naar verluidt zo'n vijftig miljoen euro kosten. Hoewel hij intensief wordt gevolgd door Paris Saint-Germain en eerder al op de radar stond bij Tottenham Hotspur, is de ploeg van Slot momenteel de meest concrete partij voor zijn handtekening.

Voor Camara verlangt de clubleiding van Monaco ook de hoofdprijs. De Fransen willen minimaal het dubbele ontvangen van de vijftien miljoen euro die zij drie jaar geleden overmaakten aan Metz. In de strijd om de middenvelder heeft Liverpool bovendien stevige concurrentie van Newcastle United. Op Anfield is inmiddels het besef ingedaald dat er wat moet gebeuren op de transfermarkt om Slot volgend seizoen weer een selectie te bieden die kan meedoen om de landstitel. De trainer loodste zijn ploeg vorig seizoen nog naar het kampioenschap, maar strijdt momenteel in de slotfase van de competitie om een ticket voor de Champions League.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cody Gakpo van Liverpool

Schrikbarende cijfers: Gakpo noteert bizar laag aantal balcontacten tegen Chelsea

  • za 9 mei, 15:18
  • 9 mei 15:18
  • 1
Ajax-directeur Jordi Cruijff

Droomkandidaten Ajax onthuld: 'Allebei blijken niet haalbaar'

  • vr 8 mei, 18:23
  • 8 mei 18:23
  • 1
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Feyenoord vreest vertrek Etiënne Reijnen en meldt zich bij Sparta Rotterdam

  • wo 6 mei, 19:57
  • 6 mei 19:57
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Paris SG
32
44
73
2
Lens
32
29
67
3
Lille
33
17
61
4
Lyon
33
17
60
5
Rennes
33
11
59

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws