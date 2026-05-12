Dit moeten de eerste twee zomerversterkingen van Slot worden

Liverpool heeft zijn zinnen gezet op een dubbelslag bij AS Monaco om de selectie voor volgend seizoen te versterken. Volgens het Franse medium L'Équipe staan en hoog op het verlanglijstje van de Engelse club. Het team van de Nederlandse manager Arne Slot is naar verluidt bereid om fors te investeren voor de komst van het duo.

Beide spelers zijn dit seizoen uitgegroeid tot vaste waarden in het elftal. Akliouche acteert doorgaans als rechtsbuiten, terwijl Camara de lijnen uitzet op het middenveld. Bij de Monegasken wordt komende zomer een aanzienlijke leegloop verwacht. Naast het genoemde duo mag ook spits Folarin Balogun rekenen op ruime belangstelling vanuit Engeland.

Om Akliouche los te weken uit Monaco, zal Liverpool een flink bedrag op tafel moeten leggen. De aanvaller moet naar verluidt zo'n vijftig miljoen euro kosten. Hoewel hij intensief wordt gevolgd door Paris Saint-Germain en eerder al op de radar stond bij Tottenham Hotspur, is de ploeg van Slot momenteel de meest concrete partij voor zijn handtekening.

Voor Camara verlangt de clubleiding van Monaco ook de hoofdprijs. De Fransen willen minimaal het dubbele ontvangen van de vijftien miljoen euro die zij drie jaar geleden overmaakten aan Metz. In de strijd om de middenvelder heeft Liverpool bovendien stevige concurrentie van Newcastle United. Op Anfield is inmiddels het besef ingedaald dat er wat moet gebeuren op de transfermarkt om Slot volgend seizoen weer een selectie te bieden die kan meedoen om de landstitel. De trainer loodste zijn ploeg vorig seizoen nog naar het kampioenschap, maar strijdt momenteel in de slotfase van de competitie om een ticket voor de Champions League.