Van Persie deelt emotionele boodschap met Feyenoord-fans

Robin van Persie heeft via social media gereageerd op het veiligstellen van de tweede plaats met Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers richtte zich in een bericht tot supporters, spelers en medewerkers van de club en sprak zijn waardering uit voor hun inzet gedurende een seizoen waarin niet alles vanzelf ging.

“Grote dank aan onze supporters voor jullie steun en passie dit seizoen. Waar wij gingen, waren jullie”, schrijft Van Persie. De oefenmeester stond ook stil bij de inzet binnen de club. “Veel waardering voor de spelers, staf en alle medewerkers die, ondanks de uitdagingen, dag in dag uit alles hebben gegeven voor deze fantastische club.” De trainer sloot zijn boodschap af met een oproep richting de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. “Zondag nog één keer alles geven voor Feyenoord”, doelt hij op het uitduel met PEC Zwolle, dat zondagmiddag om 14.30 uur op het programma staat.

Van Persie kende geen vlekkeloos eerste volledige seizoen in Rotterdam. Feyenoord leek zich in een sterke fase nog te kunnen mengen in de titelstrijd met PSV, maar kende later een terugval. Uiteindelijk slaagde de ploeg erin om de tweede plaats veilig te stellen, waarmee ook directe plaatsing voor de Champions League werd afgedwongen. Door het behalen van de doelstelling lijkt Van Persie ook volgend seizoen voor de groep te staan in De Kuip. Binnen de clubtop worden de komende periode al de nodige veranderingen verwacht, mede door het vertrek van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese.