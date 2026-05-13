Boualin: 'Ajax gaat afscheid nemen van veel scorende Rijkhoff'

13 mei 2026, 11:46
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Ajax gaat deze zomer afscheid nemen van Julian Rijkhoff. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin althans. Jordi Cruijff zou de aanvalsleider niet goed genoeg achten.

Rijkhoff heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax, maar aangezien hij eigenlijk al tijden geen rol speelt bij het eerste elftal, lijkt de tijd nu gekomen om uit elkaar te gaan. In de Keuken Kampioen Divisie bij Almere City maakte Rijkhoff zeventien doelpunten, maar er zijn vraagtekens of hij die lijn ook op een hoger niveau kan doortrekken. "Jordi Cruijff en de andere beleidsbepalers denken echter niet dat hij in de toekomstplannen past", stelt Boualin.

De kans is aanwezig, ondanks het doorlopende contract, dat Ajax geen bedrag aan de spits overhoudt, voegt de transferjournalist toe. "De kans is aannemelijk dat het transfervrij gaat gebeuren, ondanks dat Rijkhoff dus nog een verbintenis tot medio 2027 heeft.” Er zou ook al wat interesse zijn in de spits. Rijkhoff speelde tot nog toe 88 minuten voor Ajax 1 en scoorde daarin niet.

  • 10 mei 18:43
  • Gisteren, 12:10
  • 8 mei 08:39
Julian Rijkhoff

Julian Rijkhoff
Almere City FC
Team: Almere
Leeftijd: 21 jaar (25 jan. 2005)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Almere
37
17
2024/2025
Jong Ajax
29
9
2024/2025
Ajax
0
0
2023/2024
Dortmund
8
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

