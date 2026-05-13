Ajax gaat deze zomer afscheid nemen van . Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin althans. Jordi Cruijff zou de aanvalsleider niet goed genoeg achten.

Rijkhoff heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax, maar aangezien hij eigenlijk al tijden geen rol speelt bij het eerste elftal, lijkt de tijd nu gekomen om uit elkaar te gaan. In de Keuken Kampioen Divisie bij Almere City maakte Rijkhoff zeventien doelpunten, maar er zijn vraagtekens of hij die lijn ook op een hoger niveau kan doortrekken. "Jordi Cruijff en de andere beleidsbepalers denken echter niet dat hij in de toekomstplannen past", stelt Boualin.

De kans is aanwezig, ondanks het doorlopende contract, dat Ajax geen bedrag aan de spits overhoudt, voegt de transferjournalist toe. "De kans is aannemelijk dat het transfervrij gaat gebeuren, ondanks dat Rijkhoff dus nog een verbintenis tot medio 2027 heeft.” Er zou ook al wat interesse zijn in de spits. Rijkhoff speelde tot nog toe 88 minuten voor Ajax 1 en scoorde daarin niet.