Johan Derksen reageert op zorgen Van der Gijp over zijn gezondheid

Johan Derksen heeft fel uitgehaald naar zijn collega René van der Gijp, die onlangs publiekelijk zijn zorgen uitte over de gezondheid van de televisiepersoonlijkheid. Waar Van der Gijp stelde dat hij oververmoeid is, wijst Derksen in gesprek met De Telegraaf die beweringen resoluut naar het rijk der fabelen. Volgens de analist is er van uitputting geen sprake en is hij volledig klaar voor de aanstaande televisiereeks vanaf Curaçao en de daaropvolgende sportzomer.

De discussie ontstond nadat Van der Gijp gisteren in zijn podcast aangaf dat het zware schema zijn tol begint te eisen bij zijn oudste collega. "Hij is nu echt moe, echt op", vertelde de oud-voetballer, die Derksen adviseerde om volgend seizoen een dag in de week vrij te nemen. De mannen van Vandaag Inside staan aan de vooravond van een intensieve periode, aanstaande zaterdag vliegen zij naar Curaçao om vanaf daar twee weken hun show te maken. Daarna begint het speciale WK-programma, waarin ze zelfs dubbele uitzendingen op een avond gaan draaien.

In een reactie laat Derksen weten dat hij het advies van zijn collega naast zich neerlegt. "Ik vind het persoonlijk klinkklare onzin", stelt hij duidelijk. Hoewel hij het gebaar naar eigen zeggen waardeert, benadrukt hij dat hij zelf wel aangeeft wanneer het hem te veel wordt. "René moet zich niet met mijn schema bemoeien", vervolgt de analist, die stelt dat het uurtje televisie maken per dag hem geen enkele moeite kost. Volgens Derksen zit Van der Gijp simpelweg anders in elkaar en wil die zijn comfortabele leven niet opgeven voor extra werkzaamheden.

Wilfred Genee bevindt zich momenteel al op het eiland en wordt deze week in de reguliere uitzendingen vervangen door Thomas van Groningen. Derksen ziet de tropische verhuizing puur als een zakelijke verplichting en reist zonder zijn vrouw af. "Ik ben niet zo’n liefhebber van het eiland Curaçao", bromt de analist, die de bestemming omschrijft als een verzamelplek voor patsers. Om de reis toch enigszins comfortabel te maken, kiest hij ervoor om niet met de sponsor te vliegen, maar neemt hij plaats in de businessclass van KLM.

Na het verblijf op Curaçao wacht direct de volgende uitdaging: het WK voetbal. Vanaf donderdag 11 juni zendt SBS6 het programma Vandaag Inside Oranje uit, waarbij de mannen van maandag tot en met donderdag op zender zijn. Derksen is er geen voorstander van dat zij tijdens deze periode vier dagen per week werken en Hélène Hendriks de overige drie dagen voor haar rekening neemt met De Oranjezomer. "Maar ik vind het niet meer dan normaal dat wij met ons salaris sowieso vijf dagen per week werken", aldus Derksen.