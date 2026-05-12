WK-selectie van Oranje-tegenstander Zweden bekendgemaakt

De Zweedse bondscoach Graham Potter heeft zijn 26-koppige selectie voor het naderende wereldkampioenschap vroegtijdig bekendgemaakt. Waar de Engelse keuzeheer voorin kan beschikken over topspitsen Viktor Gyökeres en Alexander Isak, ontbreekt Dejan Kulusevski vanwege een slepende knieblessure.

Kulusevski liep vorig jaar een zware blessure op aan zijn rechterknieschijf en kwam dit hele seizoen nog niet in actie voor de Londense club, die momenteel vecht tegen degradatie. Ondanks een operatie in maart heeft de aanvallende middenvelder geen wedstrijdritme kunnen opdoen. Naast het wegvallen van Kulusevski heeft Potter ook enkele opvallende keuzes gemaakt door middenvelder Hugo Larsson van Eintracht Frankfurt en vleugelaanvallers Williot Svedberg en Roony Bardghji van FC Barcelona te passeren. De bondscoach geeft in zijn definitieve selectie de voorkeur aan Elliot Stroud, die uitkomt voor Mjällby AIF.

"Als je naar een WK gaat, moet je lastige keuzes maken", aldus Potter over zijn selectiebeleid. Hoewel er geen actieve Eredivisie-spelers in de Zweedse selectie zitten, reizen er wel diverse oude bekenden af naar Noord-Amerika. In de groep zitten onder meer doelman Kristoffer Nordfeldt, die een verleden heeft bij sc Heerenveen, en voormalig FC Twente-verdediger Gustaf Lagerbielke. Ook Gabriel Gudmundsson, ex-speler van FC Groningen, en oud-Willem II-spits Alexander Isak maken deel uit van de selectie.

Volledige selectie Zweden:

Doel: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacon Widell Zetterström (Derby County)

Verdediging: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (st. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Middenvelders: Taha Ali (Malmö FF), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Jesper Kalström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Bologna), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Aanvallers: Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)