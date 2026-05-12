Florentino Pérez opent aanval op alles en iedereen en kondigt verkiezingen aan

De onrust rondom Real Madrid-president Florentino Pérez heeft maandag een explosieve wending gekregen. Tijdens een felle en opmerkelijke persconferentie kondigde de bestuurder vervroegde verkiezingen aan, ondanks dat zijn termijn officieel nog tot 2029 liep. Pérez ontkende geruchten over zijn gezondheid, haalde hard uit naar media en critici en stelde zelfs dat bepaalde groepen “de controle over Real Madrid willen overnemen”. “Ik vertrek niet”, benadrukte hij.

De afgelopen weken groeide de druk op Pérez na weer een teleurstellend seizoen waarin Real Madrid naast de grote prijzen greep. Tegelijkertijd doken in Spaanse media berichten op over zijn fysieke gesteldheid en zou de preses “moe” zijn. Pérez besloot daar maandag frontaal op te reageren.

Artikel gaat verder onder video

“Ik wil duidelijk zijn: ik stap niet op”, opende hij strijdvaardig. “Er lopen campagnes tegen mij. Mensen maken misbruik van de moeilijke situatie om mij persoonlijk aan te vallen. Ze vragen: ‘Waar is Florentino?’ en verspreiden zelfs geruchten dat ik terminale kanker zou hebben.”

Verrassend besluit: verkiezingen vervroegd

In plaats van de storm te laten overwaaien, koos Pérez voor een tegenaanval. De voorzitter kondigde aan nieuwe bestuursverkiezingen uit te schrijven, drie jaar eerder dan gepland. Zijn huidige mandaat liep nog tot 2029.

“Ik roep nieuwe verkiezingen uit”, verklaarde Pérez. “Deze raad van bestuur, met mij aan het hoofd, zal opnieuw deelnemen. Iedereen die kritiek heeft op ons of geruchten verspreidt, mag zich kandidaat stellen. Wie wil opstaan: sta op.”

Volgens de preses is die beslissing genomen om de club te beschermen. “Ik roep deze verkiezingen uit om de belangen van Real Madrid te verdedigen. Er zijn mensen die onze club willen overnemen.”

‘Ik ben in perfecte gezondheid’

Tijdens de persconferentie reageerde Pérez zichtbaar geërgerd op de verhalen over zijn gezondheid. Hij ontkende ziek of vermoeid te zijn en benadrukte dat hij nog altijd meerdere grote verantwoordelijkheden combineert.

“Ik ben hier”, aldus Pérez. “Ik leid een groot bouwbedrijf, ik leid Real Madrid en ik ben in perfecte gezondheid. Waarom zeggen mensen dat ik kanker heb? Waar komt dat vandaan? Waarom zeggen ze dat ik zwak of moe ben?”

De bestuurder stelde zelfs dat hij “dag en nacht werkt als een dier” om de club op koers te houden.

Pérez verdedigt eigen nalatenschap

Pérez greep het moment ook aan om te wijzen op zijn prestaties sinds zijn aantreden bij Real Madrid. Daarbij verwees hij naar zowel sportieve als financiële successen.

“Toen ik hier voor het eerst kwam, verkeerde de club in zo’n slechte situatie dat spelers en werknemers niet betaald konden worden”, stelde hij. “Nu verkeert Real Madrid in een ongelooflijke financiële situatie, met recordinkomsten en de meest waardevolle selectie ter wereld.”

Daarnaast wees Pérez op de prijzenkast onder zijn bewind. “Met mij als president hebben we 76 prijzen gewonnen. Misschien moet ik mensen daaraan herinneren. Ja, dit seizoen hebben we niets gewonnen, maar vergeet niet wat we hebben bereikt.”

Frontale aanval op media, ultras en La Liga

Gaandeweg kreeg de persconferentie een steeds grimmiger karakter. Pérez sprak van een “georkestreerde mediacampagne” tegen hem en Real Madrid. Hij haalde hard uit naar verschillende journalisten en confronteerde openlijk verslaggever Rubén Cañizares.

“Journalisten zoals jij, Rubén Cañizares, jíj creëert problemen voor Real Madrid”, beet Pérez hem toe. De journalist probeerde nog te reageren, maar diens antwoord was nauwelijks hoorbaar.

Ook supportersgroepen kregen ervan langs. Pérez stelde dat bepaalde “sectoren” proberen invloed op de club uit te oefenen en was glashelder over de positie van harde supporterskernen. “De ultras zullen wij nooit meer terug toelaten”, zei hij.

Daarnaast zocht de voorzitter opnieuw de confrontatie met de Spaanse competitieorganisatie. Pérez noemde La Liga zelfs “een vijand” van Real Madrid en maakte duidelijk dat hij niet van plan is zich terughoudend op te stellen. “Ik vecht tegen iedereen. Ik ben klaar om tegen iedereen te vechten.”

Super League opnieuw verdedigd

Tot slot kwam ook de omstreden European Super League weer ter sprake. Pérez, jarenlang een van de drijvende krachten achter het project, verdedigde het initiatief opnieuw.

Volgens de Real Madrid-president heeft de organisatie een belangrijke juridische overwinning geboekt in de strijd tegen UEFA. “Wij hebben die zaak gewonnen”, zei Pérez. “Wat wij deden, was voor het goede van het voetbal. Zodat kinderen in Afrika gratis voetbal kunnen kijken.”

Met de vervroegde verkiezingen lijkt Pérez niet van plan een stap terug te doen. Integendeel: de voorzitter heeft de aanval geopend op critici, media én iedereen die volgens hem aan de stoelpoten van Real Madrid zaagt.