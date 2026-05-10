Teruglezen: zo stelde Barcelona de landstitel veilig in de Clásico tegen Real

FC Barcelona kan zich vanavond in de altijd beladen Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid verzekeren van de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis. Voor zou dat de derde keer betekenen dat hij LaLiga wint met de Catalanen. De Koninklijke beleefde ondertussen een chaotische week, met de veelbesproken vechtpartij tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni als absoluut dieptepunt. Sleept Barça vanavond de titel binnen, of stelt Real het feestje van de aartsrivaal uit? Om 21.00 uur gat de bal rollen in Camp Nou, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Barcelona - Real Madrid.

Einde liveblog Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen en voor straks alvast: een goede nacht! Afgelopen! Barcelona is kampioen! 🔄88' - Wissel Barcelona (2-0) Fermín López gaat vlak voor tijd naar de kant, in zijn plaats krijgt Alejandro Balde nog wat speelminuten van Flick. 86' - Schot Palacios (2-0) Real meldt zich na lange tijd weer eens voor het doel van Barcelona, maar Palacios schiet over. 84' - Wéér Lewandowski (2-0) Weer een kans van Lewandowski, nu op aangeven van De Jong. Hij schiet hard, maar recht op Courtois, die 'm tot hoekschop verwerkt. 82' - Schot Lewandowski (2-0) Daar is Lewandowski voor het eerst gevaarlijk, maar zijn inzet kan Courtois niet verontrusten. 🟨81' - Weer een opstootje (2-0) Opnieuw een opstootje, nadat Fermín Alexander-Arnold opvangt en de Engelsman het daarna aan de stok krijgt met Raphinha. De arbiter trekt geel voor zowel Alexander-Arnold als Raphinha, waar laatstgenoemde zeer verbolgen over is. 🔄79' - Dubbele wissel Real (2-0) Brahim Díaz maakt plaats voor Farnco Mastantuono, ook César Palacios is er bij Real ingekomen. 🔄77' - Dubbele wissel Barcelona (2-0) Eebn dubbele wissel bij Barcelona. Ferran Torres, de maker van de 2-0, maakt plaats voor Lewandowski. Ook voor Gavi zit het erop, Bernal is zijn vervanger. 75' - Pijn bij Alexander-Arnold (2-0) Terwijl het thuispubliek het 'Campeone, campeone' aanheft heeft Alexander-Arnold verzorging nodig. 🔄70' - Wissel Real (2-0) Arbeloa haalt Camavinga naar de kant, Thiago Pitarch is zijn vervanger. 68' - Eerste gevaar Raphinha (2-0) De Jong zet voor vanaf links, Raphinha kan er net niet goed bij. Barcelona lijkt daarna een hoekschop te krijgen, maar er blijkt uiteindelijk toch sprake van buitenspel te zijn geweest en dus gaat dat feest niet door. 66'- Díaz loopt zich vast (2-0) Brahim Díaz slalomt langs Cancelo, maar wordt dan door Gerard Martín van de bal gehouden. 🔄63' - Daar is Frenkie de Jong (2-0) Frenkie de Jong komt erin, hij vervangt Olmo en krijgt direct de aanvoerdersband omgeschoven. Ook voor Rashford zit het erop, in zijn plaats keert Raphinha terug in het elftal. ❌63'- Doelpunt Real afgekeurd (2-0) Bellingham schiet van dichtbij raak, maar zijn treffer wordt - terecht - wegens buitenspel afgekeurd.