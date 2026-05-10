Teruglezen: zo stelde Barcelona de landstitel veilig in de Clásico tegen Real

10 mei 2026, 23:03
Pedri en Vinicius, spelers van Barcelona en Real Madrid met op de achtergrond Camp Nou
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Barcelona kan zich vanavond in de altijd beladen Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid verzekeren van de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis. Voor Frenkie de Jong zou dat de derde keer betekenen dat hij LaLiga wint met de Catalanen. De Koninklijke beleefde ondertussen een chaotische week, met de veelbesproken vechtpartij tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni als absoluut dieptepunt. Sleept Barça vanavond de titel binnen, of stelt Real het feestje van de aartsrivaal uit? Om 21.00 uur gat de bal rollen in Camp Nou, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Barcelona - Real Madrid.

LIVE: FC Barcelona - Real Madrid

31m geleden

23:08

Einde liveblog

Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen en voor straks alvast: een goede nacht!

42m geleden

22:56

Afgelopen! Barcelona is kampioen!

45m geleden

22:53

🔄88' - Wissel Barcelona (2-0)

Fermín López gaat vlak voor tijd naar de kant, in zijn plaats krijgt Alejandro Balde nog wat speelminuten van Flick.

1u geleden

22:51

86' - Schot Palacios (2-0)

Real meldt zich na lange tijd weer eens voor het doel van Barcelona, maar Palacios schiet over. 

1u geleden

22:50

84' - Wéér Lewandowski (2-0)

Weer een kans van Lewandowski, nu op aangeven van De Jong. Hij schiet hard, maar recht op Courtois, die 'm tot hoekschop verwerkt.

1u geleden

22:48

82' - Schot Lewandowski (2-0)

Daar is Lewandowski voor het eerst gevaarlijk, maar zijn inzet kan Courtois niet verontrusten.

1u geleden

22:47

🟨81' - Weer een opstootje (2-0)

Opnieuw een opstootje, nadat Fermín Alexander-Arnold opvangt en de Engelsman het daarna aan de stok krijgt met Raphinha. De arbiter trekt geel voor zowel Alexander-Arnold als Raphinha, waar laatstgenoemde zeer verbolgen over is.

1u geleden

22:45

🔄79' - Dubbele wissel Real (2-0)

Brahim Díaz maakt plaats voor Farnco Mastantuono, ook César Palacios is er bij Real ingekomen.

1u geleden

22:43

🔄77' - Dubbele wissel Barcelona (2-0)

Eebn dubbele wissel bij Barcelona. Ferran Torres, de maker van de 2-0, maakt plaats voor Lewandowski. Ook voor Gavi zit het erop, Bernal is zijn vervanger.

1u geleden

22:41

75' - Pijn bij Alexander-Arnold (2-0)

Terwijl het thuispubliek het 'Campeone, campeone' aanheft heeft Alexander-Arnold verzorging nodig. 

1u geleden

22:36

🔄70' - Wissel Real (2-0)

Arbeloa haalt Camavinga naar de kant, Thiago Pitarch is zijn vervanger.

1u geleden

22:34

68' - Eerste gevaar Raphinha (2-0)

De Jong zet voor vanaf links, Raphinha kan er net niet goed bij. Barcelona lijkt daarna een hoekschop te krijgen, maar er blijkt uiteindelijk toch sprake van buitenspel te zijn geweest en dus gaat dat feest niet door.

1u geleden

22:31

66'- Díaz loopt zich vast (2-0)

Brahim Díaz slalomt langs Cancelo, maar wordt dan door Gerard Martín van de bal gehouden.

1u geleden

22:29

🔄63' - Daar is Frenkie de Jong (2-0)

Frenkie de Jong komt erin, hij vervangt Olmo en krijgt direct de aanvoerdersband omgeschoven. Ook voor Rashford zit het erop, in zijn plaats keert Raphinha terug in het elftal. 

1u geleden

22:28

❌63'- Doelpunt Real afgekeurd (2-0)

Bellingham schiet van dichtbij raak, maar zijn treffer wordt - terecht - wegens buitenspel afgekeurd.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gaat lekker zo! Heerlijke vrije trap. Vervolgens Ferran in de combi met Olmo. 🎉

Barcelona - Real Madrid

Barcelona
2 - 0
Real Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
23
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal
35
25
69
4
Atlético
35
20
63
5
Betis
35
11
54

