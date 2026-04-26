'Lewandowski verlaat FC Barcelona, irritatie bij kamp-Rashford'

26 april 2026, 21:06
Robert Lewandowski
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Robert Lewandowski gaat Barcelona na dit seizoen verlaten, zo meldt journalist Guillem Balague van de BBC. Daarmee komt er een einde aan zijn periode van vier jaar in Catalonië, waarin hij zich met zo’n 118 doelpunten nadrukkelijk liet gelden.

De 37-jarige spits beschikt over een aflopend contract. Barcelona was bereid hem een jaar langer te houden, maar het voorstel bevatte een lager salaris en de club hield rekening met een kleinere rol voor Lewandowski. Dat scenario sprak de Pool niet aan. Hij wil blijven spelen op het hoogste niveau en kijkt daarom verder, met concrete interesse uit Italië van onder meer Juventus en AC Milan.

Barcelona richt vizier op nieuwe spitsen

Het vertrek van Lewandowski dwingt FC Barcelona tot het herinrichten van de aanval. De club heeft de pijlen gericht op versterking en ziet Julian Álvarez van Atlético Madrid als absolute prioriteit. Zijn prijskaartje van ruim 120 miljoen euro maakt die deal echter allesbehalve eenvoudig.

De zoektocht stopt daar niet. Barcelona wil nog een tweede aanvaller aantrekken met een ander profiel: dynamischer, agressiever zonder bal en nadrukkelijk aanwezig in het drukzetten en combinatiespel.

Rashford wacht op duidelijkheid

Marcus Rashford bevindt zich in een onzekere positie. De Engelsman kende met 13 goals en 13 assists een productief seizoen, maar is geen vanzelfsprekende keuze binnen het profiel dat de club nu lijkt te zoeken.

Binnen zijn entourage wordt de situatie met gemengde gevoelens gevolgd. Er zou irritatie zijn over berichten dat Barcelona van hem af zou willen, maar geen paniek. De onderhandelingen worden gezien als een proces waarin ruis onvermijdelijk is.

Rashford zelf blijft gefocust en wil graag in Barcelona blijven, zelfs als dat betekent dat hij financieel moet inleveren ten opzichte van een terugkeer naar Engeland. Hij voelt zich goed binnen het team en speelt met meer vrijheid dan voorheen.

Trainer Hansi Flick heeft bovendien vertrouwen in hem, al blijft de realiteit dat sportieve keuzes binnen de club sterk samenhangen met financiële beperkingen en strategische plannen. Met het vertrek van Lewandowski ontstaat ruimte, maar tegelijk ook een nieuwe strijd om invulling van de voorhoede.

Robert Lewandowski

Barcelona
Leeftijd: 37 jaar (21 aug. 1988)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
26
12
2024/2025
Barcelona
34
27
2023/2024
Barcelona
35
19
2022/2023
Barcelona
34
23

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
33
57
85
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal
32
20
62
4
Atlético
33
19
60
5
Betis
33
8
50

