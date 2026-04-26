Gruwelijke beelden: Esteban Andrada slaat tegenstander neer met onvervalste vuistslag

is zondagavond wereldnieuws geworden. De 35-jarige Argentijnse doelman van de Spaanse tweededivisionist Real Zaragoza kreeg in de slotfase van het uitduel bij SD Huesca (1-0) complete kortsluiting en sloeg een tegenstander vol in het gezicht.

De wedstrijd tussen Huesca en Real Zaragoza was zondagavond een ware degradatiekraker. Beide teams staan met nog zes speelrondes voor de ploeg op een rechtstreekse degradatieplaats, waardoor de spanning er vol op stond.

Artikel gaat verder onder video

Het was uiteindelijk Huesca dat op eigen veld aan het langste eind trok, door een benutte strafschop van Óscar Sielva Moreno in de eerste helft. Eerder in het duel had Sielva Moreno nog een penalty gemist.

In de absolute slotfase van de wedstrijd liepen de gemoederen bijzonder hoog op. Andrada gaf tegenstander Jorge Pulido een duw, waarna de Argentijnse keeper zijn tweede gele kaart van de avond kreeg getoond van scheidsrechter Dámaso Arcediano Monescillo.

Vervolgens sloegen de stoppen volledig door bij Andrada. De doelman zette een sprint in, achtervolgde Pulido en werkte de middenvelder van Huesca nogmaals naar de grond, ditmaal met een onvervalste vuistslag.

Vervolgens ontspoorde het duel volledig. Spelers van beide teams gingen met elkaar op de vuist en de arbiter deelde uiteindelijk nog twee rode kaarten, aan Dani Jiménez (Huesca) en Dani Tasende (Real Zaragoza).