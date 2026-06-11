Livestream: zo kijk je gratis naar Zuid-Korea - Tsjechië op het WK

Zuid-Korea en Tsjechië staan in de nacht van donderdag op vrijdag tegenover elkaar in de groepsfase van het WK. De wedstrijd in het Mexicaanse Guadalajara gaat om 04.00 uur van start. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel Zuid-Korea - Tsjechië gratis kunt bekijken.

Gratis livestream WK-duel Zuid-Korea - Tsjechië

Zuid-Korea en Tsjechië beginnen in de nacht van donderdag op vrijdag aan het WK. Om 04.00 uur trappen beide landen af in het Mexicaanse Guadalajara. De wedstrijd in Groep A wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien via NPO 1.

Groep A

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Zuid-Korea en Tsjechië zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep A. Daarin zullen beide landen verder ook gastland Mexico en Zuid-Afrika treffen. Voor Zuid-Korea en Tsjechië is het voor het eerst dat de landen elkaar treffen in een officieel duel. Wel stonden ze drie keer tegenover elkaar in een vriendschappelijke ontmoeting. In 1998 eindigde het in 2-2, terwijl Tsjechië in 2001 met liefst 5-0 wist te winnen. In 2016 eindigde de meest recente ontmoeting in een 1-2 zege voor Zuid-Korea.