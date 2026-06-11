NOS zorgt voor enorme boosheid tijdens openingsduel WK: ‘Schandalig!’

Kijkers van de openingswedstrijd op het WK tussen Mexico en Zuid-Afrika hebben zich in de eerste helft massaal geroerd op social media. De NOS zorgde na 25 minuten voetballen voor ontzettend veel ergernis.

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Het WK Voetbal is donderdagavond officieel begonnen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexico kende voor eigen publiek een droomstart, want Julián Andrés Quiñones schoot het gastland binnen tien minuten op voorsprong.

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De wedstrijd werd in de 25ste minuut van de wedstrijd onderbroken door een korte drinkpauze. De onderbreking was vooraf al aangekondigd: tijdens het WK zal tijdens duels halverwege beide helften een drinkpauze worden ingelast.

De NOS schakelde vervolgens weg voor een reclame. Die duurde in totaal zo’n twee minuten, alvorens werd teruggekeerd naar het stadion. Hoewel de reclame vooraf ook al was aangekondigd, heeft deze op X wel tot voor ergernis geleid bij de kijkers thuis: