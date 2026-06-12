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Miljoenen mensen zien opvallende tweet van Xavi Simons: niemand begrijpt wat hij bedoelt

12 juni 2026, 04:40
Xavi Simons
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Xavi Simons maakt de tongen los met een opvallende tweet. De middenvelder, die door een blessure niet aanwezig is op het WK met het Nederlands elftal, deelt een strijdkreet die voor onduidelijkheid zorgt bij zijn volgers.

Simons schrijft op X: "We did not come this far to just break down and lose now." Vrij vertaald: “We zijn niet zo ver gekomen om het nu te laten mislukken.” Hij voegt er geen context aan toe, waardoor men zich afvraagt waar hij aan refereert. Ondertussen is de tweet al een kleine twee miljoen keer bekeken.

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"Waar heeft hij het over?", vraagt iemand zich af. "Ik heb geen idee waar je op doelt, maar wat het ook is, ik ben het ermee eens." Een ander grapt: "In zijn hoofd vecht hij nog steeds tegen degradatie 😭." Met Tottenham Hotspur streed Simons het afgelopen seizoen tegen degradatie uit de Premier League.

Er worden ook grappen gemaakt over de tweet. "Ik nadat ik mijn eerste WK-weddenschap heb verloren", schrijft iemand bijvoorbeeld. Of: "Dit stond nog in zijn concept-tweets van april." De tweet van Simons blijkt een rechtstreeks citaat te zijn uit een speech van acteur Denzel Washington. Maar wat de voetballer ermee bedoelde?

Desgevraagd doet ook de AI-bot Grok een poging de tweet te ontcijferen. “Recente berichten van Simons laten zien dat hij keihard werkt aan zijn revalidatie (‘Privately winning’, schreef hij al). Dit is pure veerkracht: we hebben te hard gevochten om nu op te geven — dus blijf doorgaan. Voor zichzelf én voor Oranje, dat zich opmaakt voor de groepsfase.”

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Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 23 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
28
2
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

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