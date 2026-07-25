Openhartige Xavi Simons: ‘Ergste dagen van mijn leven, een week niet gegeten’

heeft op de officiële kanalen van Tottenham Hotspur teruggeblikt op de ernstige blessure die hij in april opliep. De middenvelder scheurde zijn kruisband af, waardoor hij het WK moest missen. Simons geeft toe dat hij het daar heel zwaar mee had.

Eind april sloeg het noodlot toe voor Simons. De middenvelder van Tottenham Hotspur, die normaal gesproken zeker is van een plekje bij Oranje, raakte in het duel met Wolverhampton Wanderers na bijna een uur spelen zwaar geblesseerd aan zijn knie. De 23-jarige rechtspoot moest per brancard van het veld en enkele dagen later werd duidelijk dat hij zijn kruisband had afgescheurd. Daardoor ging er een streep door zijn deelname aan het WK.

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Bij Simons kwam de ernstige blessure hard aan. “De eerste vier dagen waren de ergste dagen van mijn leven”, blikt de creatieveling terug in gesprek met de clubkanalen van Tottenham. “Ik kon niet slapen, ik heb een week lang niets gegeten. Ik had veel pijn. Ik moest overgeven en voelde me duizelig, het was van alles wat. Die pijn... ik gun niemand die pijn”, vertelt Simons.

Inmiddels heeft de 34-voudig international de ergste periode achter de rug, waarin hij veel steun kreeg van familie. “Ik ben gelukkig en zit nu op een goede plek. Ik ben bij mijn familie, we hebben hard gewerkt. Ze hebben de afgelopen tien weken veel met me meegemaakt. Vanaf de tweede week ging alles heel goed”, gaat hij verder. Inmiddels is Simons terug in Londen voor zijn revalidatie, waar hij nog een lange weg te gaan heeft. “Elke keer als ik in de sportschool ben, denk ik alleen maar: ik moet sterker worden, ik moet beter worden. Het geeft echt veel voldoening om die motivatie elke dag in mijn hoofd te hebben, want het geeft me voortdurend een boost.”