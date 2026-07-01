Tottenham Hotspur staat op het punt om een volgende grote slag te slaan op de transfermarkt. Volgens verschillende betrouwbare bronnen hebben de Londenaren een akkoord met Newcastle United bereikt over de overstap van middenvelder .

De Spurs vochten het voorbije seizoen tot op de slotdag tegen degradatie en lijken vastbesloten dat scenario onder geen beding te willen herhalen. Tottenham trok eerder al de portemonnee voor Oranje-international Jan Paul van Hecke, die voor zo'n 60 miljoen euro werd losgeweekt bij competitiegenoot Brighton & Hove Albion. Gisteren (dinsdag) meldden verschillende bronnen binnen en buiten Engeland bovendien dat ook Mateus Fernandes de overstap naar Tottenham gaat maken. De 21-jarige Portugese middenvelder zou voor een clubrecord van 85 miljoen pond (bijna 99 miljoen euro) over moeten komen van degradant West Ham United.

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De transfer van Fernandes is nog niet officieel bevestigd, maar het mogelijke record lijkt nú al te gaan sneuvelen. Onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein (The Athletic) maken melding van een akkoord tussen Tottenham Hotspur en Newcastle United over Tonali. De 26-jarige middenvelder zou voor een basisbedrag van 92,5 miljoen pond de stap naar Londen gaan maken, door bonussen zou de transfersom met nog eens 7,5 miljoen pond op kunnen lopen tot een totaalbedrag van 100 miljoen pond - omgerekend ruim 116 miljoen euro.

Tonali stond sinds de zomer van 2023 onder contract bij Newcastle United. The Magpies namen de Italiaans international destijds voor zo'n 60 miljoen euro over van AC Milan. Sindsdien speelde Tonali 110 officiële wedstrijden namens de club, waarin hij goed was voor tien doelpunten en evenzoveel assists. Met Newcastle won de Italiaan in het seizoen 2024/25 het toernooi om de EFL-Cup. In zijn debuutjaar in Engeland werd Tonali voor tien maanden geschorst wegens illegaal gokken.