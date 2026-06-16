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Megatransfer: Tottenham tikt zestig miljoen af voor Jan Paul van Hecke

16 juni 2026, 20:21
Megatransfer: Tottenham tikt zestig miljoen af voor Jan Paul van Hecke
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion hebben een akkoord bereikt over de transfer van Jan Paul van Hecke. De centrale verdediger maakt voor een bedrag van om en nabij de zestig miljoen euro de overstap naar de Londense club, dat meldt journalist David Ornstein op X. Hiermee komt een einde aan de onderhandelingen die de afgelopen dagen in een stroomversnelling raakten, nadat hij weigerde opende contract bij zijn huidige werkgever te verlengen.

Van Hecke was er zelf al enige tijd uit met Tottenham Hotspur, waar hij wordt herenigd met Roberto De Zerbi. De Italiaanse trainer werd eind maart aangesteld met de zware taak om de club in de Premier League te houden. Nadat dat op de slotdag van de competitie ternauwernood lukte met een zeventiende plaats, is de clubleiding direct de transfermarkt opgegaan om de selectie van vers bloed te voorzien.

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Met de overstap naar Londen verlaat de verdediger de club waar hij zes jaar geleden naartoe ging. Van Hecke groeide afgelopen seizoen uit tot een absolute sterkhouder bij Brighton, mede door zijn stabiele prestaties eindigde de ploeg op een knappe achtste plaats op het hoogste Engelse niveau.

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Hier kan ik weinig van maken. “nadat hij weigerde opende contract bij zijn huidige werkgever te verlengen. “ Onder Zerbi kan het leuk worden bij Tottenham.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.966 Reacties
1.359 Dagen lid
19.902 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hier kan ik weinig van maken. “nadat hij weigerde opende contract bij zijn huidige werkgever te verlengen. “ Onder Zerbi kan het leuk worden bij Tottenham.

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Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 26 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
36
3
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0
2022/2023
Brighton
2
0

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