Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion hebben een akkoord bereikt over de transfer van Jan Paul van Hecke. De centrale verdediger maakt voor een bedrag van om en nabij de zestig miljoen euro de overstap naar de Londense club, dat meldt journalist David Ornstein op X. Hiermee komt een einde aan de onderhandelingen die de afgelopen dagen in een stroomversnelling raakten, nadat hij weigerde opende contract bij zijn huidige werkgever te verlengen.
Van Hecke was er zelf al enige tijd uit met Tottenham Hotspur, waar hij wordt herenigd met Roberto De Zerbi. De Italiaanse trainer werd eind maart aangesteld met de zware taak om de club in de Premier League te houden. Nadat dat op de slotdag van de competitie ternauwernood lukte met een zeventiende plaats, is de clubleiding direct de transfermarkt opgegaan om de selectie van vers bloed te voorzien.
Met de overstap naar Londen verlaat de verdediger de club waar hij zes jaar geleden naartoe ging. Van Hecke groeide afgelopen seizoen uit tot een absolute sterkhouder bij Brighton, mede door zijn stabiele prestaties eindigde de ploeg op een knappe achtste plaats op het hoogste Engelse niveau.
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Hier kan ik weinig van maken. “nadat hij weigerde opende contract bij zijn huidige werkgever te verlengen. “ Onder Zerbi kan het leuk worden bij Tottenham.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hier kan ik weinig van maken. “nadat hij weigerde opende contract bij zijn huidige werkgever te verlengen. “ Onder Zerbi kan het leuk worden bij Tottenham.