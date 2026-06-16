Megatransfer: Tottenham tikt zestig miljoen af voor Jan Paul van Hecke

Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion hebben een akkoord bereikt over de transfer van . De centrale verdediger maakt voor een bedrag van om en nabij de zestig miljoen euro de overstap naar de Londense club, dat meldt journalist David Ornstein op X. Hiermee komt een einde aan de onderhandelingen die de afgelopen dagen in een stroomversnelling raakten, nadat hij weigerde opende contract bij zijn huidige werkgever te verlengen.

Van Hecke was er zelf al enige tijd uit met Tottenham Hotspur, waar hij wordt herenigd met Roberto De Zerbi. De Italiaanse trainer werd eind maart aangesteld met de zware taak om de club in de Premier League te houden. Nadat dat op de slotdag van de competitie ternauwernood lukte met een zeventiende plaats, is de clubleiding direct de transfermarkt opgegaan om de selectie van vers bloed te voorzien.

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Met de overstap naar Londen verlaat de verdediger de club waar hij zes jaar geleden naartoe ging. Van Hecke groeide afgelopen seizoen uit tot een absolute sterkhouder bij Brighton, mede door zijn stabiele prestaties eindigde de ploeg op een knappe achtste plaats op het hoogste Engelse niveau.