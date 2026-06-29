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Belangstelling voor WK-uitblinker Summerville blijft groeien

29 juni 2026, 14:58
Crysencio Summerville en Memphis Depay
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Crysencio Summerville lijkt zijn laatste wedstrijd voor West Ham United te hebben gespeeld. Volgens The Guardian hebben ook Chelsea en Tottenham Hotspur zich inmiddels gemengd in de strijd om de buitenspeler, die uitblinkt op het WK.

Summerville zit dit WK voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en gooit direct hoge ogen op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De aanvaller van West Ham United was direct trefzeker in de eerste groepswedstrijd tegen Japan (2-2) en droeg met een goal en een assist ook bij aan de ruime zege op Zweden (5-1) in de tweede wedstrijd.

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De vleugelspeler ligt nog tot medio 2029 vast bij West Ham United, maar lijkt wel te vertrekken. De Londenaren degradeerden afgelopen jaar namelijk uit de Premier League, waardoor het onmogelijk lijkt zijn sterspelers aan hun contract te houden.

Eerder meldde The Athletic al dat West Ham een bedrag van vijftig miljoen pond (zo’n 58 miljoen euro) voor Summerville verlangt en dat Manchester United serieuze interesse heeft. Volgens The Guardian zijn daar inmiddels nog twee Engelse grootmachten bij gekomen. Ook Tottenham Hotspur en Chelsea de vijfvoudig international namelijk op de voet volgen.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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