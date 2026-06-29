krijgt volop lof toegezwaaid in De Oranjezomer. Met de robuuste spits is het Nederlands elftal 'een stuk beter gaan voetballen', signaleert Henk ten Cate. Ook over de rechtsbuitenpositie, waar bondscoach Ronald Koeman kan kiezen tussen en , hebben Ten Cate en Guus Hiddink een duidelijke mening.

Brobbey begon als reserve aan het WK, maar bondscoach Ronald Koeman gaf de spits van Sunderland de kans in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Brobbey stelde niet teleur en wees Nederland met twee goals in de eerste 17 minuten de weg naar wat uiteindelijk een 5-1 zege zou worden. Ook in het afsluitende duel met Tunesië was de oud-Ajacied eenmaal trefzeker, waardoor hij nu met drie doelpunten de meest scorende Oranje-speler is op dit WK.

'Hij manifesteert zich nu hij vrij is van alle ellende die hij in Nederland heeft meegemaakt'

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Als Hélène Hendriks aan Ten Cate vraagt wat zijn gedachten over Brobbey zijn, zegt de oud-trainer van onder meer Ajax: "Een hele, hele nuttige speler. Die, nu hij vrij van alle ellende is die hij in Nederland heeft meegemaakt, zich heel duidelijk aan het manifesteren is in de Engelse competitie, toch wel de beste en de sterkste van Europa. En nu in het Nederlands elftal. Hij heeft de kans gekregen, en die heeft hij met beide handen aangepakt, kan je wel zeggen. Nederland is een stuk beter gaan voetballen mét hem."

'Hij zit goed in zijn vel en Nederland vaart er wel bij'

Wat voegt Brobbey dan precies toe aan het elftal? "Het feit dat je een kapstok hebt", zegt Ten Cate. "Je kunt hem aanspelen, hij is sterk sterk en houdt de bal bij zich. Daardoor krijg je wat wij dan de derde man noemen, dat de derde man erbij kan komen en je makkelijker je kansen creëert. Én hij is in vorm. Zo'n bal die hij laatst maakt bij de tweede paal. Het is niet een bewuste loopactie die je maakt, maar dat doe je dan op je instinct of wat dan ook. Die bal komt daar dan ook en die schiet hij knalhard binnen. Hij zit goed in zijn vel en Nederland vaart er wel bij."

Summerville of Malen?

Hendriks wil vervolgens weten met welke collega-aanvallers naast zich Brobbey het best rendeert: Crysencio Summerville of toch Donnyell Malen? "Ik denk dat dat een keuze voor de bondscoach is, die ziet ze dagelijks op de training", ontwijkt Ten Cate de vraag. "Het gaat ook om wat erachter zit, of die ook goed functioneert. Ik vind bijvoorbeeld de combinatie Malen-Dumfries een hele goeie. Ja, misschien zou ik daarom wel pleiten voor die combinatie."

Guus Hiddink voegt toe: "Je kunt ook doorschakelen, je hoeft niet per se tien veldspelers te hebben. Je kunt op die positie een troef achter de hand houden met Summerville. Het is aan de bondscoach, uiteraard, maar je kunt met Malen beginnen en als je de dodelijke momenten wil hebben kun je hem later in de wedstrijd inbrengen. Het is niet gezegd dat hij vanaf het begin móét beginnen", zegt de voormalig trainer van onder meer PSV en Oranje. "Ik ben nu gelukkig bondscoach zonder verantwoordelijkheid, dus ik kan vrijuit praten. Ik zou starten met Malen en ik zou Summerville echt achter de hand houden, om de final punch te geven", aldus Hiddink.

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