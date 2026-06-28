Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Marokko

Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Marokko in de zestiende finale op het WK. Naar verwachting zal Ronald Koeman twee wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling ten opzichte van het groepsduel met Tunesië (3-1 winst).

Bart Verbruggen staat tegen Marokko normaal gesproken onder de lat, met aanvoerder Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke in het centrum voor zijn neus. Ook Denzel Dumfries lijkt zeker te zijn van een plek in de basis. Toch voert Koeman waarschijnlijk wel een wijziging door in zijn achterhoede. Micky van de Ven stond tegen Tunesië namelijk op scherp, dus hield de bondscoach hem op de bank. Zijn terugkeer in de basis zou ten koste gaan van Nathan Aké.

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Over het middenveld bestaat voor Koeman geen discussie. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders zullen daardoor naar verwachting aan de aftrap verschijnen in Monterrey. Voorin zal Koeman waarschijnlijk wel een wijziging doorvoeren. De bondscoach kan na drie treffers in twee basisplaatsen normaal gesproken niet meer om Brian Brobbey heen.

Ook Crysencio Summerville, die op scherp stond tegen Tunesië, keert waarschijnlijk terug in de basis. Koeman liet afgelopen week weten dat de buitenspeler van West Ham United alleen door zijn gele kaart geen basisplaats had tegen Tunesië. Daardoor lijkt Donyell Malen op de bank te moeten plaatsnemen tegen Marokko. Op links kiest Koeman normaal gesproken voor Cody Gakpo. De aanvaller verloor afgelopen week zijn ongeboren zoontje, maar besloot wel bij de selectie te blijven. Als hij aangeeft klaar te zijn om aan de aftrap te verschijnen, zal Koeman hem vermoedelijk gewoon in de basis zetten.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.