De groepsfase van het WK zit erop, dus is het voor de 32 resterende deelnemers duidelijk hoe de weg naar de finale eruitziet. Voor databureau Opta was dit ook het moment om de supercomputer aan het werk te zetten en te berekenen hoeveel kans ieder land maakt om het toernooi te winnen.

De zestiende finales van het WK 2026 gaan zondagavond van start met een duel tussen Zuid-Afrika en Canada, waarna in de dagen die volgen ook de rest van de deelnemers in actie komen. Het Nederlands elftal speelt in die ronde tegen Marokko en maakt volgens Opta een goede kans om de achtste finales te bereiken. Het databureau stelt dat er een kans van 61,2 procent is dat Oranje de volgende ronde haalt, terwijl dit voor Marokko 38,8 procent is.

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Ook de rest van het toernooi heeft Opta al helemaal uitgerekend. Uit die berekeningen is naar voren gekomen dat Frankrijk de favoriet is met 18,7 procent kans op de eindzege, terwijl Argentinië en Spanje volgen met respectievelijk 16,3 procent en 13,5 procent. Verder maken ook Engeland (9,7 procent) en Brazilië (6,5 procent) volgens het databureau meer kans dan Nederland. Oranje wordt door Opta namelijk op de zesde plaats gezet met een kans van 5,1 procent op de eerste wereldtitel. Portugal (4,7 procent), Duitsland (4,4 procent), Colombia (3,2 procent) en Noorwegen (3 procent) voltooien de top tien.

Waar de meeste landen in de zestiende finale volgens Opta een heel kleine kans hebben om het toernooi te winnen, geldt dat voor drie landen niet. Het statistiekenbureau dicht Zuid-Afrika, DR Congo en Kaapverdië namelijk een kans van nul procent op de eindzege.