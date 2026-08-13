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Ajax-spits Arokodare: 'Als dit mijn rol is voor het hele seizoen…'

13 augustus 2026, 10:45
Tolu Arokadare
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Tolu Arokodare heeft in een interview met Ziggo Sport gesproken over zijn eerste weken in Amsterdam. De boomlange spits wordt dit seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers en spreekt zich eerlijk uit over zijn rol bij de Amsterdamse club.

Afgelopen zondag maakte Arokodare in de eerste competitiewedstrijd van Ajax zijn Eredivisie-debuut. Tegen PEC Zwolle (0-2) had de Nigeriaan direct impact: hij leverde een knappe assist op de 0-2. "Ik vond het leuk. We begonnen natuurlijk niet perfect, maar we eindigden zoals we wilden en dat is met een overwinning en twee doelpunten. Ik heb ervan genoten om mijn eerste officiële minuten te maken. Het was ook mooi om een assist te geven", zegt hij in gesprek met Ziggo Sport.

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Arokodare moest tegen PEC Zwolle echter vanaf de bank toekijken. Kasper Dolberg kreeg de voorkeur in de punt van de aanval: "Iedereen wil starten, maar soms zijn er grotere dingen dan wat een speler zelf wil. Soms komen het team en de tactische beslissingen eerst. Misschien zijn er ook fysieke redenen. Je weet het nooit. Ik ben ingevallen en ik heb mijn werk gedaan. Als dit mijn rol is voor het hele seizoen, ga ik mijn best doen om dat te doen. Als ik start, doe ik ook mijn best. Ik wil gewoon scoren en winnen."

De Nigeriaanse spits is vastberaden om dit seizoen te presteren met Ajax. Daarbij kijkt hij ook alvast vooruit naar het Europa League-duel met Shelbourne van donderdagavond. "Ajax is de grootste club in Nederland. De laatste seizoenen zijn niet de beste geweest. Ik ben er klaar voor om die dromen na te jagen en dat is kampioen worden en iedere competitie waaraan we meedoen te winnen."

Het duel tussen Shelbourne en Ajax begint donderdagavond om 20.45 uur op Tolka Park in Dublin De wedstrijd is gratis te bekijken.

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Jopie14
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Veluwe
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Als hij de beelden van zijn collega spits terugkijkt klopt hij nog wel een keer bij de trainer aan dat hij moet spelen...

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CG
3.742 Reacties
1.115 Dagen lid
14.174 Likes
CG
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  • 4
    + 1
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Laat iedereen deze instelling doen. Zeker niet slecht!!

Jopie14
468 Reacties
190 Dagen lid
559 Likes
Jopie14
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  • 3
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Dat is nog eens een instelling. Veel beter dan die chagrijnige Weghorst met zijn misbaar en negatieve houding.

Veluwe
253 Reacties
295 Dagen lid
364 Likes
Veluwe
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  • 1
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Als hij de beelden van zijn collega spits terugkijkt klopt hij nog wel een keer bij de trainer aan dat hij moet spelen...

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Shelbourne - Ajax

Shelbourne
20:45
Ajax
Vandaag om 20:45
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

Complete Stand

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