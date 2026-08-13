heeft in een interview met Ziggo Sport gesproken over zijn eerste weken in Amsterdam. De boomlange spits wordt dit seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers en spreekt zich eerlijk uit over zijn rol bij de Amsterdamse club.

Afgelopen zondag maakte Arokodare in de eerste competitiewedstrijd van Ajax zijn Eredivisie-debuut. Tegen PEC Zwolle (0-2) had de Nigeriaan direct impact: hij leverde een knappe assist op de 0-2. "Ik vond het leuk. We begonnen natuurlijk niet perfect, maar we eindigden zoals we wilden en dat is met een overwinning en twee doelpunten. Ik heb ervan genoten om mijn eerste officiële minuten te maken. Het was ook mooi om een assist te geven", zegt hij in gesprek met Ziggo Sport.

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Arokodare moest tegen PEC Zwolle echter vanaf de bank toekijken. Kasper Dolberg kreeg de voorkeur in de punt van de aanval: "Iedereen wil starten, maar soms zijn er grotere dingen dan wat een speler zelf wil. Soms komen het team en de tactische beslissingen eerst. Misschien zijn er ook fysieke redenen. Je weet het nooit. Ik ben ingevallen en ik heb mijn werk gedaan. Als dit mijn rol is voor het hele seizoen, ga ik mijn best doen om dat te doen. Als ik start, doe ik ook mijn best. Ik wil gewoon scoren en winnen."

De Nigeriaanse spits is vastberaden om dit seizoen te presteren met Ajax. Daarbij kijkt hij ook alvast vooruit naar het Europa League-duel met Shelbourne van donderdagavond. "Ajax is de grootste club in Nederland. De laatste seizoenen zijn niet de beste geweest. Ik ben er klaar voor om die dromen na te jagen en dat is kampioen worden en iedere competitie waaraan we meedoen te winnen."

Het duel tussen Shelbourne en Ajax begint donderdagavond om 20.45 uur op Tolka Park in Dublin De wedstrijd is gratis te bekijken.