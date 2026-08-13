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Geruchten over transfer Lutsharel Geertruida naar Ajax nemen toe

13 augustus 2026, 11:52
Lutsharel Geertruida
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ajax heeft daadwerkelijk interesse in Lutsharel Geertruida, zo heeft Sky Sports donderdag bevestigd. De Amsterdammers willen de verdediger op huurbasis overnemen van RB Leipzig.

Geertruida ligt bij RB Leipzig nog vast tot medio 2029, maar mag volgens Duitse media voor een bedrag van ongeveer achttien miljoen euro vertrekken. De Oranje-international, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Sunderland, wordt al langere tijd aan PSV en Feyenoord gelinkt. Nu is ook Ajax concreet in de markt voor de 25-jarige verdediger.

De Amsterdammers willen Geertruida niet definitief overnemen, maar voor één seizoen huren. Een permanente transfer lijkt voor Ajax een stuk minder realistisch, aangezien daarvoor een forse transfersom naar Duitsland moet worden overgemaakt. RB Leipzig heeft Geertruida het liefst definitief van de hand gedaan, maar sluit een verhuurperiode volgens Sky Sports niet volledig uit. Dat zal afhangen van de voorwaarden van een eventuele deal.

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Ajax haalde deze zomer al meerdere verdedigers naar Amsterdam, onder wie Daley Blind (Girona) en Caio Henrique (AS Monaco). Tegelijkertijd houdt de club rekening met het vertrek van onder anderen Josip Sutalo, Anton Gaaei, Owen Wijndal en Ko Itakura. De interesse in Geertruida past daarmee bij de zoektocht van Ajax naar versterking achterin.

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Kolie
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Zal toch niet

Kevin Hommeles
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Sky sports 😂

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
325 Reacties
866 Dagen lid
1.092 Likes
Kolie
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  • 2
    + 1
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Zal toch niet

Kevin Hommeles
224 Reacties
954 Dagen lid
973 Likes
Kevin Hommeles
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Sky sports 😂

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

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