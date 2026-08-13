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‘Ajax denkt aan terugkeer oud-aanvoerder, maar krijgt nul op rekest’

13 augustus 2026, 12:06
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ajax heeft geïnformeerd naar de diensten van Steven Bergwijn, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De aanvaller heeft nog een contract voor een seizoen bij Al-Ittihad, maar de club zou dat willen verlengen. De voorkeur van Bergwijn gaat uit naar een langer verblijf in Saudi-Arabië.

Bergwijn verruilde Ajax twee jaar geleden voor een avontuur bij Al-Ittihad, waar hij een contract voor drie seizoenen tekende. De buitenspeler beschikt inmiddels nog over een contract voor een jaar en afgelopen week werd duidelijk dat hij deze zomer voor een ‘fractie van de aankoopsom’ mag vertrekken uit het Midden-Oosten. Nu lonkt een langer verblijf bij Al-Ittihad alsnog.

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De afgelopen periode heeft Ajax erover nagedacht om Bergwijn terug te halen naar Amsterdam. De hoofdstedelingen zouden namelijk hebben geïnformeerd naar zijn voormalig aanvoerder. Ook andere Europese clubs zouden interesse hebben getoond in de 35-voudig international, terwijl ook Al-Ittihad hem alsnog een nieuw contract wilde aanbieden.

Volgens Boualin zijn Bergwijn en zijn club momenteel met elkaar in gesprek over een contractverlenging van één of twee jaar. De buitenspeler zou zelf de voorkeur geven aan een langer verblijf in Saudi-Arabië en de gesprekken zijn al vergevorderd. Daardoor lijkt een terugkeer naar Europa voor nu van de baan te zijn.

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Steven Bergwijn

Steven Bergwijn
Al Ittihad Club
Team: Ittihad
Leeftijd: 28 jaar (8 okt. 1997)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ittihad
21
5
2024/2025
Ittihad
25
13
2024/2025
Ajax
1
0
2023/2024
Ajax
24
12

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AZ
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