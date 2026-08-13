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Pechvogel Jeng nog voor Groningen-debuut opnieuw maanden aan de kant

13 augustus 2026, 12:44
Malcolm Jeng van Feyenoord
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Malcolm Jeng staat naar verwachting opnieuw maanden aan de kant, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De verdediger wordt dit seizoen door FC Groningen gehuurd van Stade Reims en moet zijn debuut zodoende uitstellen. Vorig seizoen speelde Jeng door een gescheurde achillespees slechts twee wedstrijden toen Feyenoord hem huurde.

Jeng werd een jaar geleden door Feyenoord met koopoptie gehuurd van Stade Reims. Al in zijn tweede wedstrijd voor de Rotterdammers sloeg het noodlot toe voor de Zweed: op bezoek bij FC Groningen scheurde hij zijn achillespees af. Jeng kwam vervolgens niet meer in actie voor Feyenoord en werd deze zomer uitgerekend door FC Groningen op huurbasis naar de Eredivisie teruggehaald.

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In het hoge noorden was men voorzichtig met Jeng, die nog altijd op de weg terug was van de blessure die hij in september vorig jaar opliep. De verwachting was dat Jeng in oktober inzetbaar zou zijn voor Groningen. Een nieuwe blessure, opgelopen op de training van woensdag, gooit echter roet in het eten.

Hoewel de ernst van de nieuwe blessure van Jeng nog niet duidelijk is, schrijft het DVHN dat het opnieuw gaat aan klachten aan de achillespees. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoelang Jeng nog moet toekijken, maar de vrees is dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen.

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Malcolm Jeng

Malcolm Jeng
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 21 jaar (9 mrt. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Groningen
-
-
2025/2026
Reims II
0
0
2025/2026
Reims
0
0
2025/2026
Feyenoord
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3
7
Feyenoord
1
1
3

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