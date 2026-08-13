PSV slaat grote slag en troeft Europese grootmachten af

(18) gaat zijn contract bij PSV verlengen, zo weet het Eindhovens Dagblad. Het toptalent kon ook op belangstelling rekenen van onder meer FC Barcelona, Juventus en Paris FC, maar heeft bewust gekozen voor een langer verblijf bij de regerend landskampioen.

Bouhamdi werd deze zomer door Peter Bosz bij het eerste elftal van PSV gehaald en wist in de voorbereiding indruk te maken. Zodoende mocht hij in de Johan Cruijff Schaal tegen AZ (0-4 verlies) zijn officiële debuut maken. Het toptalent ligt momenteel nog vast tot medio 2028 in Eindhoven, iets waar PSV graag wat aan wilde doen.

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Volgens het ED zat ook een groot deel van de Europese top achter de jonge buitenspeler aan. De regionale krant noemt onder meer Barcelona, Juventus en Paris FC als clubs die op een ‘forse lijst’ met geïnteresseerden staan. De grote clubs wisten Bouhamdi en zijn management niet van gedachten te veranderen: hij wil bij PSV blijven.

Het ED meldt dat PSV en Bouhamdi een mondeling akkoord hebben bereikt over een contract tot medio 2031. Het talent gaat er daarbij flink op vooruit, maar zal in Eindhoven nog niet zo veel verdienen als mogelijk was in het buitenland. De krant stelt dat ‘het écht grote geld’ voor Bouhamdi later in zijn loopbaan wel gaat volgen. “Als hij het goed doet bij PSV óf over een paar jaar een transfer maakt. Wel wordt het talent nu door de club beloond voor zijn ontwikkeling en kan hij de komende periode een vaste plek bij de A-kern verdienen.”