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PSV slaat grote slag en troeft Europese grootmachten af

13 augustus 2026, 13:47
Earnest Stewart
Foto: © Imago
2 reacties
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Amir Bouhamdi (18) gaat zijn contract bij PSV verlengen, zo weet het Eindhovens Dagblad. Het toptalent kon ook op belangstelling rekenen van onder meer FC Barcelona, Juventus en Paris FC, maar heeft bewust gekozen voor een langer verblijf bij de regerend landskampioen.

Bouhamdi werd deze zomer door Peter Bosz bij het eerste elftal van PSV gehaald en wist in de voorbereiding indruk te maken. Zodoende mocht hij in de Johan Cruijff Schaal tegen AZ (0-4 verlies) zijn officiële debuut maken. Het toptalent ligt momenteel nog vast tot medio 2028 in Eindhoven, iets waar PSV graag wat aan wilde doen.

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Volgens het ED zat ook een groot deel van de Europese top achter de jonge buitenspeler aan. De regionale krant noemt onder meer Barcelona, Juventus en Paris FC als clubs die op een ‘forse lijst’ met geïnteresseerden staan. De grote clubs wisten Bouhamdi en zijn management niet van gedachten te veranderen: hij wil bij PSV blijven.

Het ED meldt dat PSV en Bouhamdi een mondeling akkoord hebben bereikt over een contract tot medio 2031. Het talent gaat er daarbij flink op vooruit, maar zal in Eindhoven nog niet zo veel verdienen als mogelijk was in het buitenland. De krant stelt dat ‘het écht grote geld’ voor Bouhamdi later in zijn loopbaan wel gaat volgen. “Als hij het goed doet bij PSV óf over een paar jaar een transfer maakt. Wel wordt het talent nu door de club beloond voor zijn ontwikkeling en kan hij de komende periode een vaste plek bij de A-kern verdienen.”

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PSV bril!
363 Reacties
560 Dagen lid
803 Likes
PSV bril!
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Toch goed nieuws hoor. Speelt erg goed, type speler waar je voor naar het stadion gaat. En ook weer een mooi signaal voor de jeugd dat er plek in het eerste.

MerelK
69 Reacties
661 Dagen lid
174 Likes
MerelK
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  • 1
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Fijne kop :( prima stap hoor, maar had er iets meer van verwacht toen ik het opende. Misschien eindelijk een sterke verdediger ofzo..

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
363 Reacties
560 Dagen lid
803 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Toch goed nieuws hoor. Speelt erg goed, type speler waar je voor naar het stadion gaat. En ook weer een mooi signaal voor de jeugd dat er plek in het eerste.

MerelK
69 Reacties
661 Dagen lid
174 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Fijne kop :( prima stap hoor, maar had er iets meer van verwacht toen ik het opende. Misschien eindelijk een sterke verdediger ofzo..

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Amir Bouhamdi

Amir Bouhamdi
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 18 jaar (17 jun. 2008)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
Jong PSV
10
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1
10
PSV
1
0
1
11
NEC
1
-1
0
12
Utrecht
1
-1
0

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