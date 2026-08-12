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'Geertruida ziet permanente transfer naar PSV om één reden niet zitten'

12 augustus 2026, 16:13
Lutsharel Geertruida op het trainingsveld van RB Leipzig met op de achtergrond het logo van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Lutsharel Geertruida ziet een permanente overstap naar PSV niet zitten, zo meldt de Duitse krant BILD. De 26-jarige Oranje-international zou er financieel teveel op achteruit gaan bij een verkoop aan de regerend landkampioen, en daarom meer heil zien in een overstap op huurbasis.

Het contract van Geertruida in Leipzig loopt nog drie jaar door, tot medio 2029. De Duitse club, die de voormalig Feyenoorder vorig seizoen al op huurbasis stalde bij Sunderland, wil volgens BILD meewerken aan een permanent vertrek. De gehanteerde vraagprijs - Geertruida zou 18 miljoen euro op moeten brengen - is PSV volgens de krant echter te gortig.

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PSV zou daarom inzetten op een huurdeal, met daarbij mogelijk ook een optie tot koop. Geertruida zou voor een nieuwe verhuurbeurt wel te porren zijn, maar: "Een permanente overstap ziet hij ook niet zitten, want dan zou hij teveel moeten inleveren", weet de krant. Behalve de Eindhovenaren zouden ook clubs uit Italië en Spanje belangstelling voor Geertruida tonen, maar daarbij gaat het louter om clubs uit het rechterrijtje. "Niet interessant voor Geertruida, omdat hij Champions League wil spelen."

Over de eerder gemelde interesse van Feyenoord in Geertruida rept het artikel van BILD niet. Eind juli kwam naar buiten dat ook de Rotterdammers interesse zouden hebben in de verdediger, die in 2024 nog voor een basisbedrag van rond de 20 miljoen euro aan RB Leipzig werd verkocht.

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
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Augsburg
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Bayer 04
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Dortmund
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5
M'gladbach
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