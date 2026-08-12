ziet een permanente overstap naar PSV niet zitten, zo meldt de Duitse krant BILD. De 26-jarige Oranje-international zou er financieel teveel op achteruit gaan bij een verkoop aan de regerend landkampioen, en daarom meer heil zien in een overstap op huurbasis.

Het contract van Geertruida in Leipzig loopt nog drie jaar door, tot medio 2029. De Duitse club, die de voormalig Feyenoorder vorig seizoen al op huurbasis stalde bij Sunderland, wil volgens BILD meewerken aan een permanent vertrek. De gehanteerde vraagprijs - Geertruida zou 18 miljoen euro op moeten brengen - is PSV volgens de krant echter te gortig.

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PSV zou daarom inzetten op een huurdeal, met daarbij mogelijk ook een optie tot koop. Geertruida zou voor een nieuwe verhuurbeurt wel te porren zijn, maar: "Een permanente overstap ziet hij ook niet zitten, want dan zou hij teveel moeten inleveren", weet de krant. Behalve de Eindhovenaren zouden ook clubs uit Italië en Spanje belangstelling voor Geertruida tonen, maar daarbij gaat het louter om clubs uit het rechterrijtje. "Niet interessant voor Geertruida, omdat hij Champions League wil spelen."

Over de eerder gemelde interesse van Feyenoord in Geertruida rept het artikel van BILD niet. Eind juli kwam naar buiten dat ook de Rotterdammers interesse zouden hebben in de verdediger, die in 2024 nog voor een basisbedrag van rond de 20 miljoen euro aan RB Leipzig werd verkocht.