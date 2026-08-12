Go Ahead Eagles slaat grote slag en houdt Joris Kramer in Deventer

blijft speler van Go Ahead Eagles. De aanvoerder van de Deventer club gaat zijn contract met één seizoen verlengen tot medio 2029, zo meldt Voetbal International. Daarmee slaagt de club erin om de absolute sterkhouder binnen de selectie te houden.

Kramer heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld in De Adelaarshorst. Het zou dan ook niet vreemd zijn geweest als de verdediger deze zomer voor een nieuwe uitdaging had gekozen. Kramer stond daar zelf eveneens voor open en gaf eerder aan dat hij een mooie stap naar een andere club niet zou uitsluiten.

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FC Groningen was een van de clubs die zich in Deventer meldde voor Kramer. De Groningers bereikten zelfs een persoonlijk akkoord met Kramer, maar niet met de beleidsbepalers van Go Ahead Eagles. Ook vanuit Turkije was er belangstelling, zo maakte algemeen directeur Jan Willem van Dop onlangs bekend in het programma De Oosttribune van RTV Oost. "Die club had een bod neergelegd dat niet respectvol was. Daar hebben we niet eens op gereageerd. Dat is het op dit moment. We willen hem dit seizoen houden!"

Dat is Go Ahead Eagles, samen met de nieuwe trainer Joseph Oosting, uiteindelijk gelukt. De dertigjarige Kramer heeft een akkoord bereikt over een nieuw contract tot de zomer van 2029 en blijft daardoor ook komend seizoen actief voor de rood-gelen.

Met het behouden van Kramer slaat Go Ahead Eagles een belangrijke slag. Ondanks de vele inkomende transfers is het verlengen van het contract van de aanvoerder misschien wel de belangrijkste transfer van de zomer voor de Deventenaren.