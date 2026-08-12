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'NEC haalt Duits jeugdinternational Almugera Kabar naar Nijmegen'

12 augustus 2026, 18:40
Almugera Kabar op het trainingsveld van Borussia Dortmund
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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N.E.C. lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Duits jeugdinternational Almugera Kabar, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). De 20-jarige centrale verdediger moet op huurbasis overkomen van Borussia Dortmund.

Kabar, die behalve centraal achterin ook op de linksbackpositie uit de voeten kan, speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van BVB. In oktober 2024 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal, als invaller in een met 2-1 verloren Bundesliga-wedstrijd bij FC Augsburg. Het werd om de verkeerde reden een gedenkwaardig eerste optreden voor Kabar, aangezien hij diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg en dus met rood moest inrukken. Inmiddels staat de teller op zes officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Borussia Dortmund.

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Inmiddels is N.E.C. echter flink aan het doorpakken en hoopt de club Kabar op korte termijn naar Nijmegen te halen, zo weet Boualin. Het zou daarbij gaan om een huurdeal, "mede doordat het langer vastleggen van Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan (vooralsnog) niet haalbaar is gebleken", weet de journalist. "NEC werkt nog aan enkele details met Dortmund (deze gesprekken verlopen in goede harmonie, waardoor er veel vertrouwen is in het gladstrijken van de details) en zal Kabar natuurlijk ook nog medisch keuren", aldus Boualin.

Dat er achterin nog wat bij moet bij N.E.C., was al langere tijd duidelijk. De club nam deze zomer dus afscheid van Kaplan, die vooralsnog teruggekeerd is bij Ajax. Daarnaast viel Philippe Sandler gisteren (dinsdag) geblesseerd uit tijdens de returnwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus (2-1 winst) in de derde voorronde van de Champions League. Door de zege plaatsten de Nijmegenaren zich voor de play-offs van het miljardenbal, waarin een dubbele confrontatie wacht met het Noorse FK Bodø/Glimt. Ongeacht het resultaat daarvan weet N.E.C. al dat het de komende maanden minimaal acht Europese wedstrijden gaat spelen, aangezien de club bij verlies tegen de Noren instroomt in de competitiefase van de Europa League.

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Almugera Kabar

Almugera Kabar
Borussia Dortmund
Team: Dortmund
Leeftijd: 20 jaar (6 jun. 2006)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dortmund
1
0
2025/2026
Dortmund II
21
7
2024/2025
Dortmund
5
0
2024/2025
Dortmund
2
0

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Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Augsburg
0
0
0
2
Bayer 04
0
0
0
3
FC Bayern
0
0
0
4
Dortmund
0
0
0
5
M'gladbach
0
0
0

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